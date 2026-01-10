circle x black
Corinne Clery: "Non vedo mio figlio da 8 anni, ma ho smesso di soffrire"

L'attrice francese ospite oggi nel salotto di Monica Setta

Corinne Clery - fotogramma/ipa
10 gennaio 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
"Quest'anno sono cambiata, voglio pensare a me stessa". Ospite oggi a Storie al bivio su Rai 1, Corinne Clery è tornata a parlare del rapporto complicato con il figlio Alex, con il quale non ha più contatti da oltre 8 anni.

"Non c'è nessun contatto. Ma quest'anno sono cambiata: sono propensa a fare la mia vita senza sassolini nella scarpa e senza cadaveri nell'armadio. Vado avanti per la mia strada, felice e serena. Voglio vivere appieno gli anni che ho davanti", ha detto. "Alex non lo sento da 8 anni e mezzo. Nella vita c'è una fine a delle situazioni che non sono risolvibili. Io ci ho creduto tanto, continuo a difendermi però la mia testa adesso sta così. Voglio stare bene".

L'attrice ha raccontato anche momenti di serenità lontano dai conflitti familiari: "Dopo 16 anni ho trascorso un Natale bellissimo. Sono andata a Parigi con Claudio, un mio amico. Ho fatto la turista, ho mangiato cose buonissime e sono uscita senza trucco. Il Natale più bello degli ultimi 16 anni.

Riguardo ai nipoti, Clery ha aggiunto: "Da gennaio dello scorso anno non li vedo più. Loro non hanno colpe. Vivono questa situazione loro malgrado, ma anche lì preferisco lasciare perdere. C'è un tempo per tutto. Ora non ho rabbia, non cerco nessuno. Ho passato tanti anni a soffrire. Io mi sono svegliata il primo dell'anno felice e serena".

Infine l'attrice ha chiarito alcune accuse circolate nei mesi scorsi: "Mio figlio non mi ha mai picchiata. Non ho mai detto una cosa simile, non lo posso dire perché non è mai successo. Qualche volta mi esprimo male, ma non ho mai voluto dire queste cose. Violenze psicologiche si, ma fisiche mai.

