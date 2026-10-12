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Corinne Clery, il rapporto inesistente con il figlio: "Ho nominato un tutore legale, decide lui per me"

L'attrice francese è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a 'La volta buona'

Corinne Clery, Caterina Balivo - la volta buona
Corinne Clery, Caterina Balivo - la volta buona
12 ottobre 2026 | 15.31
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Corinne Clery ha nominato un amministratore di sostegno a causa di rapporti, ormai inesistenti, con il figlio Alexandre che non vedo da nove anni. "Essendo sana di mente non me lo può contestare nessuno. Se sei debole si possono attaccare a questa cosa. Il mio tutore deciderà per il mio futuro. Se io dovessi avere un malore, arriverebbe in ospedale il mio tutore", ha detto l'attrice francese ospite oggi a La volta buona.

"Se mi fido più di lui che di mio figlio? Eh certo, sono successe così tante cose che purtroppo è così. Ci ho provato, ma bisogna prendere atto", ha aggiunto. L'attrice ha ammesso di aver preso questa decisione anche alla luce delle discordie nate tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina: "È molto triste che una figlia lotti così tanto... poteva esserci un dialogo prima, no? Ma non si sa, non giudico nessuno".

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la volta buona corinne clery caterina balivo
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