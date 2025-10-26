"Il progetto mi entusiasmava, poi è cambiato e sono state fatte altre scelte"

"Non ho detto nulla, finalmente posso dirvi che ho rifiutato Domenica In per soldi... Me ne davano troppi". Gabriele Corsi, ospite al Festival dello Spettacolo a Milano, esordisce con una battuta per rispondere a una domanda sulla mancata partecipazione a Domenica In.

"La realtà -dice tornando serio- è molto semplice, c'era un progetto che mi entusiasmava, che come a volte accade è cambiato, sono state fatte altre scelte - ha spiegato - Con tutto il rispetto per Mara, l'idea di fare uno spezzone di programma con il gioco mi sembrava per la mia persona che fosse poco efficace".

"Ci sono progetti - aggiunge - che vanno in porto e altri no. Alla fine abbiamo convenuto tutti - Rai, Mara, la mia agenzia - che non era adatto a me. Non sono uno che pensa di essere adatto a tutto, penso di essere bravo in alcune cose e in altre invece non sono adatto. Ci ho pensato molto, ho valutato molto, l'ho fatto con grande difficoltà, non a cuor leggero. Siamo rimasti in ottimi rapporti".