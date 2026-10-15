circle x black
Cerca nel sito
 

Claudia Pandolfi e Cristina Marino, botta e risposta sui camper usurati: "Argentero ne ha comprato uno"

La collega difende il lavoro degli autisti: "Se ne prendono cura con molta attenzione"

Claudia Pandolfi, Cristina Marino - fotogramma/ipa
Claudia Pandolfi, Cristina Marino - fotogramma/ipa
Segui Adnkronos su Google
15 ottobre 2026 | 14.42
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

Botta e risposta a distanza tra Cristina Marino e Claudia Pandolfi sui 'Tricamper', i classici mezzi utilizzati come camerini sui set cinematografici e televisivi. A innescare il dibattito è stata Cristina Marino, attrice e moglie di Luca Argentero, durante l'ultimo episodio del podcast 'Supernova' condotto da Alessandro Cattelan. Parlando della vita sul set, Marino ha raccontato che spesso i mezzi forniti dalle produzioni "sono molto usurati" e "non proprio comfort", svelando che il marito ha deciso di acquistarne uno personale, curato nei minimi dettagli, con l'intenzione di trasformarlo anche in un business affittandolo alle produzioni. "Lui dice: faccio camerini per tutti. La produzione che deve pagare allo stesso prezzo una cosa che è lì da vent'anni con le macchie sul divano o io che lo faccio 'chiccoso', tutto carino e su misura, non è più comodo e più carino?”

Le dichiarazioni, riprese in uno spezzone social del programma, hanno suscitato la garbata reazione della collega Claudia Pandolfi, intervenuta nei commenti per difendere il lavoro degli addetti ai mezzi. "Diciamo che ci sono dei Tricamper con qualche annetto sulle spalle - ha scritto Pandolfi - ma sono sicura che non hanno mai dato a Luca un camerino inadeguato, perché gli autisti dei mezzi se ne prendono cura con molta attenzione". "Poi, per carità - ha concluso l'attrice - libero di fare ciò che vuole".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tricamper Supernova camerini
Vedi anche
Bonelli e Fratoianni presentano l'assemblea nazionale di Avs: "Per vincere le elezioni e cambiare il Paese" - Video
News to go
Maltrattamenti e violenze sessuali su anziane in Rsa Milano, interdetti tre Oss
Festa del Cinema di Roma, giorno 3: arriva il biopic su Pino Daniele e la docuserie con Daniele De Rossi - Videonews
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video
Otto banditi assaltano il caveau di un'azienda orafa, il video del tentato colpo ad Arezzo
News to go
Polizia locale, ok Senato in via definitiva a delega a governo
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza