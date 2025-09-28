circle x black
Cerca nel sito
 

Da noi... a ruota libera, oggi domenica 28 settembre: ospiti e anticipazioni

Appuntamento alle 17.20 su Rai1

Francesca Fialdini - Fotogramma/ipa
Francesca Fialdini - Fotogramma/ipa
28 settembre 2025 | 10.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo appuntamento oggi, domenica 28 settembre alle 17.20 su Rai1, con 'Da noi… a Ruota Libera', il programma di Francesca Fialdini.

A poche ore dalla fine della prima puntata di 'Ballando con le Stelle', che quest’anno ha tra i suoi protagonisti anche Francesca Fialdini, in studio saranno presenti Guillermo Mariotto, stilista e giurato storico del varietà di Milly Carlucci, la Signora Coriandoli, anche lei concorrente dell’edizione appena iniziata e il suo ballerino Simone Di Pasquale. Si commenterà a caldo quanto successo poche ore prima in pista.

A seguire Francesca incontrerà Cristiana Capotondi, l’attrice protagonista della nuova serie di Rai 1 'La ricetta della felicità', e Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato d’Italia, che ha da poco pubblicato il suo terzo libro, 'La vita che ci piace', un romanzo in cui racconta il lato più profondo di sé e come, attraverso la storia dei due protagonisti, scienza e sentimenti possano incastrarsi. Infine, in studio, nonno Mario, che a 92 anni è diventato una star dei social grazie a sua nipote Elisa, che ha iniziato a coinvolgerlo in alcuni brevi video per raccontare le loro vacanze insieme e il loro rapporto speciale, e che oggi dispensa consigli sui suoi account, ricevendo affetto e popolarità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
da noi a ruota libera francesca fialdini rai 1 da noi a ruota libera ospiti
Vedi anche
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza