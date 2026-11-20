Davanti al suo obiettivo sono passati alcuni dei più grandi musicisti italiani e internazionali. Da Prince a Bruce Springsteen, dai Pink Floyd ai Depeche Mode. Giuseppe Craca, fotografo musicale italiano attivo dal 2004, specializzato nel reportage di concerti e festival, ha raccontato per oltre vent'anni la musica dal vivo cercando di catturare non soltanto la performance sul palco, ma anche ciò che accade appena oltre i riflettori. Con la mostra '3 Song 20 Years', ospitata dalla Black Light Gallery di Padova dal 28 novembre al 15 dicembre prossimi, Craca celebra per la prima volta quel breve spazio di tempo, spesso limitato a tre canzoni, che viene concesso ai fotografi per condensare l'anima di un artista in uno scatto. Attraverso oltre 60 immagini a colori e in bianco e nero, Craca ripercorre un percorso professionale e umano fatto di concerti, incontri e momenti irripetibili, trasformati in un archivio della musica contemporanea. Una raccolta di fotografie che racconta il rapporto unico e fugace tra fotografo e artista, arricchita da ricordi e aneddoti che hanno segnato la sua lunga esperienza dietro l'obiettivo. Vent’anni di ricordi indelebili e aneddoti mai raccontati che hanno caratterizzato, seppur per un tempo brevissimo, la sua relazione univoca con l’artista.

"Ai concerti, per chi fotografa, spesso vale la regola del '3 Songs, No Flash'. Entri, scatti durante i primi tre brani, senza flash. Poi si esce - racconta Giuseppe Craca all'AdnKronos -. A volte vedi subito dove cade la luce e pensi 'Dai, spostati di mezzo metro, solo mezzo metro'. E quello si sposta. Al quarto pezzo, ovviamente, quando sei già fuori". Da quella regola viene il titolo della sua prima mostra fotografica: "Mi faceva sorridere l’idea di far stare nella stessa mostra quei pochi minuti e i vent’anni che ho passato a fare questo lavoro - spiega -. Anche perché, mentre li vivi, mica ci pensi. Finisce un concerto, torni a casa, guardi le foto e scegli quelle da mandare ai giornali. Solo dopo puoi andare a dormire. Poi si ricomincia, con un altro concerto. Quando ho riaperto l’archivio per la mostra, mi sono tornati in mente un sacco di artisti e di serate a cui magari non ripensavo da anni". La carriera di Craca, dopo gli esordi allo Sherwood Festival di Padova, di cui è fotografo ufficiale dal 2007 al 2011, è proseguita nel 2011 una lunga collaborazione con Rolling Stone Italia, tutt’ora attiva. Allo Sherwood, Craca aveva iniziato a portarsi dietro la macchina fotografica per stare più vicino alla musica. Da lì davanti poteva accorgersi di cose che dal pubblico gli sarebbero sfuggite: "Una canzone che avevo ascoltato centinaia di volte in macchina, lì davanti, mi faceva tutto un altro effetto - rimarca -. Vedevo come cambiava lo sguardo di chi la cantava quando si accorgeva che il pubblico cantava più forte di lui. Da lì sotto riuscivo quasi a capire cosa provava. Ecco, sono quei momenti che mi piaceva fotografare già allora. Li cerco ancora ogni volta che entro sotto il palco".

Di alcune foto che si trovano nell'esposizione, "ricordavo perfettamente lo scatto - ammette -. Di altre mi è tornato in mente quello che succedeva alle mie spalle. È una cosa buffa, perché nella foto ovviamente non si vede. Però io riguardo quell’immagine e mi ricordo ancora come cantava la gente e che effetto mi faceva sentirmi addosso tutte quelle voci". Ritrovare quei 'tre pezzi' sulla locandina, proprio a Padova, dove è nato e ha cominciato a fotografare, gli fa ancora strano: "Per anni è stata una cosa che qualcuno mi diceva al volo prima di farmi entrare. Adesso sono curioso di vedere su quali foto si fermerà chi viene in galleria. Magari proprio davanti a una di quelle che ho fatto mentre mi stavano già facendo segno di uscire" dice. Nel corso della carriera, Craca ha fotografato artisti come Ozzy Osbourne, Kiss, Bruce Springsteen, AC/DC, Lucio Dalla e Pino Daniele, documentando importanti eventi musicali italiani e internazionali, tra cui Rock am Ring, Sziget, Sonisphere e I-Days. Le sue immagini sono state pubblicate da numerose testate, tra cui la Repubblica, L’Espresso e InSound. Il suo approccio alla fotografia è istintivo ed emotivo, orientato alla ricerca di gesti, sguardi e momenti autentici della performance. È proprietario e direttore responsabile di Music Attitude Magazine e conduce workshop dedicati alla fotografia live.