Un parterre de rois della comicità italiana ha animato ieri il Palazzo dei Congressi a Roma per la prima edizione di Comicittà, la rassegna dedicata al cinema comico d'autore. L'evento, organizzato da Eur Culture (Eur SpA), Associazione Culturale Pantheon, in collaborazione con Roma Capitale e l'Assessorato alla Cultura, ha visto susseguirsi sul palco momenti di celebrazione, omaggi e aneddoti esilaranti. La giornata si è aperta con l'intervento di Lino Banfi, che ha ripercorso la sua lunga carriera tra ricordi e racconti, ricevendo poi un toccante omaggio a Totò, consegnato da Elena De Curtis, nipote del Principe della risata. A seguire, è stato il turno di Carlo Verdone, celebrato per i trent'anni del film 'Viaggio di Nozze', con tanto di esposizione della Bmw M3 Cabrio guidata nel film.

All'attore romano è stato consegnato il Premio Pietro Germi "per lo straordinario contributo all'arte della commedia", alla presenza di Marialinda Germi, figlia del celebre regista. Un Verdone emozionato ha espresso la sua ammirazione per Germi: “Pietro Germi è uno dei registi che amo di più, tra i grandi maestri della commedia all’italiana: per me è un vero onore ricevere un premio intitolato al suo nome”, ha detto l'attore romano.

La rassegna ha visto anche la premiazione di Maurizio Battista con il Premio Speciale Comicittà "per lo stile e l'energia comunicativa della sua comicità". Enrico Beruschi ha presentato il suo libro 'Una vita meravigliao', mentre un'emozionante omaggio è stato dedicato a Gigi Proietti, con la presentazione di un audio inedito tratto da "Le favole nel sacco", curato da Carlotta Proietti, e accompagnato dalle illustrazioni della figlia Susanna. In sala era presente anche Sagitta Alter, moglie del grande attore romano. (FOTO)

Numerose le star presenti, tra cui Edwige Fenech, Milena Vukotic, Elena Tricoli, Andrea Roncato, Paola Minaccioni e Francesca Reggiani. Elisabetta e Pierfrancesco Villaggio hanno consegnato il premio intitolato al padre Paolo all'attrice comica Laura Formenti. Una giornata all'insegna del buonumore, come ha sottolineato Ezio Greggio, direttore artistico insieme a Mario Sesti: “L’ironia nasconde grandi verità, anche quando involontaria. Mancava a Roma festival del buonumore di alto livello. Con la mia squadra abbiamo aderito con slancio. Del progetto Comicittà primo festival dedicato al cinema d’autore comico, vado fiero, sono sicuro crescerà negli anni”.