circle x black
Cerca nel sito
 

Danza, 'Coppelia' firmata Mancini per l'Opera di Roma: "In scena la mia biografia"

In cartellone dal 3 al 7 dicembre con gli allievi della Scuola diretta da Eleonora Abbagnato. Protagonista la giovane Daniela Creciun, di origine moldava, vincitrice di una borsa di studio assegnata dall'Andrea Bocelli Foundation

La giovanissima Daniela Creciun protagonista all'Opera di Roma di 'Coppelia', il balletto firmato da Giorgio Mancini in scena dal 3 al 7 dicembre al Teatro Nazionale
La giovanissima Daniela Creciun protagonista all'Opera di Roma di 'Coppelia', il balletto firmato da Giorgio Mancini in scena dal 3 al 7 dicembre al Teatro Nazionale
02 dicembre 2025 | 15.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Penso di aver realizzato un balletto autobiografico, una sorta di ‘balletto nel balletto’ che mette in luce la mia personalità poliedrica. 'Coppélia' è stato il primo titolo che ho danzato da bambino, quello che mi ha avvicinato alla danza in modo decisivo. La mia versione è una lettura per adulti e bambini". Con queste parole il coreografo e regista Giorgio Mancini presenta la nuova produzione, firmata per gli allievi della scuola del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Eleonora Abbagnato, in scena al Teatro Nazionale dal 3 al 7 dicembre. Ispirato a un racconto di E.T.A. Hoffmann, Coppélia debuttò nel 1870 all’Opéra di Parigi con la coreografia di Arthur Saint-Léon e la musica di Léo Delibes.

Considerato un punto di svolta rispetto al balletto romantico, il titolo abbandona gli spiriti eterei - silfidi e villi - per raccontare con ironia le avventure di una bambola meccanica. Il coreografo Giorgio Mancini rivisita la drammaturgia originale offrendo una lettura più psicologica dei personaggi e più fedele allo spirito del racconto di Hoffmann. L’ambientazione, reinterpretata in chiave moderna, si ispira alla società dell’effimero e al culto dell’immagine tipico della contemporaneità. Mancini, infine, inserisce un vero e proprio omaggio alla danza. Nel laboratorio di Coppélius infatti prendono vita, come figure di un sogno, i grandi ruoli del repertorio ballettistico - Odette, Giselle, Kitri, il Fauno, Petruska e lo Spettro della Rosa.

"Siamo felici e orgogliosi di presentare un nuovo allestimento di 'Coppélia' con i nostri giovani artisti - dichiara Eleonora Abbagnato - Questo progetto rappresenta un’occasione di crescita e di incontro tra generazioni, dove la tradizione si rinnova attraverso il talento e l’entusiasmo degli allievi. Un ringraziamento speciale va alla Andrea Bocelli Foundation per il prezioso sostegno e per la sensibilità dimostrata nel promuovere la formazione e il futuro dei giovani danzatori".

Protagonista nel ruolo di Coppélia sarà la giovane allieva Daniela Creciun, di origine moldava, ammessa al primo corso della Scuola nell’anno scolastico 2019/2020. Sin da bambina vive a Roma con la madre, mentre il padre è rimasto nella loro città d’origine, Cocieri, nel distretto moldavo di Dubasari. Nel 2022, riconoscendone le doti artistiche e la particolare situazione familiare, la direttrice Eleonora Abbagnato ha chiesto e ottenuto dalla Andrea Bocelli Foundation una borsa di studio che le ha consentito di frequentare gratuitamente la Scuola di Danza.

Nello stesso anno, la Fondazione ha invitato Daniela a esibirsi a Firenze in occasione delle celebrazioni natalizie, alla presenza del Sindaco e di numerosi giovani talenti sostenuti dalla Abf. La vicinanza e l’impegno della Andrea Bocelli Foundation si sono estesi anche ad altri allievi della Scuola. Nel 2022 è stata offerta una borsa di studio alla studentessa Adriana Lavignani, e nel 2025 un analogo sostegno è stato destinato ai giovani Gioele Innocenti e Niccolò Virgillito, dei corsi maschili secondo e terzo.

Nata nel 2011, dalla volontà del Maestro Bocelli e della sua famiglia, la Andrea Bocelli Foundation ha come mission quella di creare un mondo in cui bambini, giovani e comunità vulnerabili siano messi nella condizione di esprimere appieno il proprio potenziale, attraverso programmi educativi di qualità e inclusivi che valorizzano l’arte, la musica e il digitale come strumenti chiave per una crescita personale e collettiva. 'Coppelia' sarà in scena tutti i giorni alle ore 19, sabato 6 alle ore 18, domenica 7 alle 16.30.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Coppelia balletto danza Teatro Nazionale Opera di Roma
Vedi anche
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza