Danza, 'Coppelia' firmata Mancini per l'Opera di Roma: "In scena la mia biografia"

In cartellone dal 3 al 7 dicembre con gli allievi della Scuola diretta da Eleonora Abbagnato. Protagonista la giovane Daniela Creciun, di origine moldava, vincitrice di una borsa di studio assegnata dall'Andrea Bocelli Foundation
"Penso di aver realizzato un balletto autobiografico, una sorta di ‘balletto nel balletto’ che mette in luce la mia personalità poliedrica. 'Coppélia' è stato il primo titolo che ho danzato da bambino, quello che mi ha avvicinato alla danza in modo decisivo. La mia versione è una lettura per adulti e bambini". Con queste parole il coreografo e regista Giorgio Mancini presenta la nuova produzione, firmata per gli allievi della scuola del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Eleonora Abbagnato, in scena al Teatro Nazionale dal 3 al 7 dicembre. Ispirato a un racconto di E.T.A. Hoffmann, Coppélia debuttò nel 1870 all’Opéra di Parigi con la coreografia di Arthur Saint-Léon e la musica di Léo Delibes.
Considerato un punto di svolta rispetto al balletto romantico, il titolo abbandona gli spiriti eterei - silfidi e villi - per raccontare con ironia le avventure di una bambola meccanica. Il coreografo Giorgio Mancini rivisita la drammaturgia originale offrendo una lettura più psicologica dei personaggi e più fedele allo spirito del racconto di Hoffmann. L’ambientazione, reinterpretata in chiave moderna, si ispira alla società dell’effimero e al culto dell’immagine tipico della contemporaneità. Mancini, infine, inserisce un vero e proprio omaggio alla danza. Nel laboratorio di Coppélius infatti prendono vita, come figure di un sogno, i grandi ruoli del repertorio ballettistico - Odette, Giselle, Kitri, il Fauno, Petruska e lo Spettro della Rosa.
"Siamo felici e orgogliosi di presentare un nuovo allestimento di 'Coppélia' con i nostri giovani artisti - dichiara Eleonora Abbagnato - Questo progetto rappresenta un’occasione di crescita e di incontro tra generazioni, dove la tradizione si rinnova attraverso il talento e l’entusiasmo degli allievi. Un ringraziamento speciale va alla Andrea Bocelli Foundation per il prezioso sostegno e per la sensibilità dimostrata nel promuovere la formazione e il futuro dei giovani danzatori".
Protagonista nel ruolo di Coppélia sarà la giovane allieva Daniela Creciun, di origine moldava, ammessa al primo corso della Scuola nell’anno scolastico 2019/2020. Sin da bambina vive a Roma con la madre, mentre il padre è rimasto nella loro città d’origine, Cocieri, nel distretto moldavo di Dubasari. Nel 2022, riconoscendone le doti artistiche e la particolare situazione familiare, la direttrice Eleonora Abbagnato ha chiesto e ottenuto dalla Andrea Bocelli Foundation una borsa di studio che le ha consentito di frequentare gratuitamente la Scuola di Danza.
Nello stesso anno, la Fondazione ha invitato Daniela a esibirsi a Firenze in occasione delle celebrazioni natalizie, alla presenza del Sindaco e di numerosi giovani talenti sostenuti dalla Abf. La vicinanza e l’impegno della Andrea Bocelli Foundation si sono estesi anche ad altri allievi della Scuola. Nel 2022 è stata offerta una borsa di studio alla studentessa Adriana Lavignani, e nel 2025 un analogo sostegno è stato destinato ai giovani Gioele Innocenti e Niccolò Virgillito, dei corsi maschili secondo e terzo.
Nata nel 2011, dalla volontà del Maestro Bocelli e della sua famiglia, la Andrea Bocelli Foundation ha come mission quella di creare un mondo in cui bambini, giovani e comunità vulnerabili siano messi nella condizione di esprimere appieno il proprio potenziale, attraverso programmi educativi di qualità e inclusivi che valorizzano l’arte, la musica e il digitale come strumenti chiave per una crescita personale e collettiva. 'Coppelia' sarà in scena tutti i giorni alle ore 19, sabato 6 alle ore 18, domenica 7 alle 16.30.