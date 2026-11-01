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Deep Purple, Ian Gillan ricoverato: annullati i concerti di Lipsia e Amburgo

Il cantante 81enne è stato colpito da un'emergenza medica. La band ha cancellato le prime due date tedesche del tour 'Splat!'

Ian Gillan - Ipa
Ian Gillan - Ipa
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01 novembre 2026 | 10.59
Paolo Martini
LETTURA: 1 minuti

Stop improvviso per i Deep Purple. La storica band britannica hard rock ha annunciato la cancellazione dei concerti in programma sabato 31 ottobre a Lipsia e domenica 1 novembre ad Amburgo, in Germania, a causa di un'emergenza medica che ha coinvolto il frontman Ian Gillan, 81 anni. A comunicare la notizia è stato il gruppo attraverso i propri canali social, precisando che il cantante si trova ricoverato in ospedale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del ricovero né sulle sue attuali condizioni di salute.

La formazione, attiva da quasi sessant'anni e celebre in tutto il mondo per brani come «Smoke on the Water», «Child in Time» e «Highway Star», è attualmente impegnata nel tour «Splat!». Gillan, entrato nel gruppo nei primi anni della sua storia, ne è una delle voci più rappresentative, nonostante alcune interruzioni nel corso della sua permanenza.

Le date di Lipsia e Amburgo avrebbero inaugurato la tournée tedesca. Al momento, gli altri appuntamenti previsti per la prossima settimana a Dortmund, Berlino, Francoforte e Norimberga non risultano cancellati. Nel messaggio diffuso sui social, la band si è scusata per il breve preavviso, dichiarando di comprendere la delusione dei fan e di condividerla. Il gruppo ha inoltre fatto sapere che il proprio staff è al lavoro per individuare nuove date per i due concerti annullati. I biglietti già acquistati resteranno validi per i recuperi. Per ora, tuttavia, non sono state comunicate indicazioni sui tempi del possibile ritorno sul palco di Ian Gillan.

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