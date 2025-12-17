circle x black
Delogu, nessun flirt con Perotti: il bacio sotto casa con l'uomo misterioso

Lo scatto che riaccende i riflettori sulla vita privata della conduttrice televisiva

Andrea Delogu e Nikita Perotti - fotogramma/ipa
Andrea Delogu e Nikita Perotti - fotogramma/ipa
17 dicembre 2025 | 11.49
Redazione Adnkronos
Andrea Delogu e Nikita Perotti insieme? Un sogno già svanito. Dopo il chiarimento in diretta a Ballando con le stelle dove la conduttrice televisiva aveva spiegato la natura del suo rapporto con il maestro di ballo precisando "non stiamo insieme", è arrivata un ulteriore conferma.

Chi, il magazine di Alfonso Signorini, ha paparazzato Andrea Delogu in dolce compagnia di un uomo misterioso, Alessandro Marziali. Nelle immagini pubblicate dal settimanale, tra i due scatta un bacio che lascia poco spazio ai dubbi.

La coppia, secondo quanto si legge sul magazine, "è uscita a cena". Poi, una passeggiata insieme al cane della conduttrice, e alla fine, "davanti alla porta di casa della Delogu, lei e Alessandro si sono baciati. Poi, ognuno a casa propria". Le immagini sembrano così archiviare definitivamente le speranze dei fan che da tempo aspettavano una rivelazione sul presunto flirt con Nikita Perotti.

andrea delogu nikita perotti ballando con le stelle
