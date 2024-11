Fabio e Damiano D’Innocenzo debuttano con la loro prima serie ‘Dostoevskij’, da oggi su Sky Atlantic e in streaming su Now con tutti gli episodi. Il protagonista della storia è Enzo Vitello (interpretato da Filippo Timi), tormentato detective ossessionato da Dostoevskij, serial killer che uccide con una modalità costante: accanto al corpo l'omicida lascia trascritta su una lettera la propria visione del mondo, descrivendo gli ultimi attimi di vita della vittima. Sedotto da un’oscurità che sente risuonare al suo interno da sempre, Vitello comincia un segreto rapporto epistolare con l’assassino, costringendosi a guardare dentro di sé affrontando le torture che si è autoinflitto per sopravvivere a qualcosa che viene svelato nel corso del racconto. Lo stesso segreto che l’aveva indotto ad abbandonare la figlia Ambra (Carlotta Gamba) in tenera età.