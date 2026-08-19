'Dionisio Festival', applausi e successo di pubblico per la VII edizione

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la VII edizione del 'Dionisio Festival', la rassegna organizzata dal Comune di Chiavari, sotto la direzione artistica di Davide Paganini, che anche quest'estate ha portato nel cuore della città alcuni tra i più importanti interpreti dello spettacolo italiano. Un'edizione caratterizzata da una straordinaria partecipazione di pubblico, con piazze gremite e un entusiasmo crescente serata dopo serata. Il Festival ha saputo confermarsi come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate chiavarese, offrendo una proposta capace di unire qualità artistica, intrattenimento e valorizzazione del territorio. Il 'Dionisio Festival' ha riunito sul palco alcuni tra i protagonisti più autorevoli dello spettacolo italiano, offrendo al pubblico un percorso artistico ricco e variegato, capace di spaziare dal teatro d'autore alla musica, dalla narrazione alla comicità, con serate di grande partecipazione ed emozione. Dall'omaggio a Giorgio Gaber proposto da Andrea Scanzi alla rilettura teatrale de Il Gabbiano Jonathan Livingston con Enzo Decaro, passando per l'intensa interpretazione di Laura Marinoni in Una madre coraggio, la comicità visionaria di Valerio Aprea con Lapocalisse, il racconto musicale di Gianmarco Tognazzidedicato a Paul McCartney e ai Beatles e il tributo ironico di Daniele Raco con BEST in un mondo di John e di Paul. ''La settima edizione del 'Dionisio Festival' rappresenta una conferma importante del percorso intrapreso in questi anni - dichiara il direttore artistico Davide Paganini - Abbiamo costruito un cartellone capace di parlare a pubblici diversi, portando a Chiavari interpreti di assoluto valore e spettacoli in grado di emozionare, far riflettere e coinvolgere. Il grande affetto dimostrato dal pubblico, con piazze sempre partecipate e un'atmosfera straordinaria, ci restituisce la misura del valore di questo progetto. Il 'Dionisio Festival' è ormai un appuntamento riconosciuto nel panorama culturale estivo e continueremo a lavorare per farlo crescere, mantenendo sempre alta l'attenzione sulla qualità della proposta artistica''. Soddisfazione anche da parte dell'Amministrazione comunale: ''Il successo di questa edizione dimostra quanto la cultura possa essere un elemento centrale per la crescita e la promozione della nostra città», afferma l'Assessore alla Cultura Silvia Stanig. Il Dionisio Festival - continua - è riuscito ancora una volta a trasformare le piazze di Chiavari in luoghi di incontro, partecipazione e condivisione, offrendo gratuitamente a cittadini e visitatori spettacoli di altissimo livello. Ringraziamo gli artisti, la direzione artistica, gli uffici comunali e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna. Investire nella cultura significa investire nell'identità e nel futuro del territorio''. Con la conclusione della VII edizione, il 'Dionisio Festival' rafforza il proprio ruolo di appuntamento culturale di riferimento per Chiavari, il Tigullio e l'intera Liguria, confermando la capacità di portare in città il meglio dello spettacolo italiano e di creare occasioni di incontro aperte a tutti. L'appuntamento è ora alla prossima edizione, con l'obiettivo di proseguire un percorso fatto di qualità, partecipazione e grandi emozioni.