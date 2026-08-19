circle x black
Cerca nel sito
 

A Chiavari piazze gremite per la rassegna diretta da Davide Paganini, tra teatro, musica e comicità

'Dionisio Festival', applausi e successo di pubblico per la VII edizione

'Dionisio Festival', applausi e successo di pubblico per la VII edizione
19 agosto 2026 | 13.36
Alisa Toaff
LETTURA: 2 minuti

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la VII edizione del 'Dionisio Festival', la rassegna organizzata dal Comune di Chiavari, sotto la direzione artistica di Davide Paganini, che anche quest'estate ha portato nel cuore della città alcuni tra i più importanti interpreti dello spettacolo italiano. Un'edizione caratterizzata da una straordinaria partecipazione di pubblico, con piazze gremite e un entusiasmo crescente serata dopo serata. Il Festival ha saputo confermarsi come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate chiavarese, offrendo una proposta capace di unire qualità artistica, intrattenimento e valorizzazione del territorio. Il 'Dionisio Festival' ha riunito sul palco alcuni tra i protagonisti più autorevoli dello spettacolo italiano, offrendo al pubblico un percorso artistico ricco e variegato, capace di spaziare dal teatro d'autore alla musica, dalla narrazione alla comicità, con serate di grande partecipazione ed emozione. Dall'omaggio a Giorgio Gaber proposto da Andrea Scanzi alla rilettura teatrale de Il Gabbiano Jonathan Livingston con Enzo Decaro, passando per l'intensa interpretazione di Laura Marinoni in Una madre coraggio, la comicità visionaria di Valerio Aprea con Lapocalisse, il racconto musicale di Gianmarco Tognazzidedicato a Paul McCartney e ai Beatles e il tributo ironico di Daniele Raco con BEST in un mondo di John e di Paul. ''La settima edizione del 'Dionisio Festival' rappresenta una conferma importante del percorso intrapreso in questi anni - dichiara il direttore artistico Davide Paganini - Abbiamo costruito un cartellone capace di parlare a pubblici diversi, portando a Chiavari interpreti di assoluto valore e spettacoli in grado di emozionare, far riflettere e coinvolgere. Il grande affetto dimostrato dal pubblico, con piazze sempre partecipate e un'atmosfera straordinaria, ci restituisce la misura del valore di questo progetto. Il 'Dionisio Festival' è ormai un appuntamento riconosciuto nel panorama culturale estivo e continueremo a lavorare per farlo crescere, mantenendo sempre alta l'attenzione sulla qualità della proposta artistica''. Soddisfazione anche da parte dell'Amministrazione comunale: ''Il successo di questa edizione dimostra quanto la cultura possa essere un elemento centrale per la crescita e la promozione della nostra città», afferma l'Assessore alla Cultura Silvia Stanig. Il Dionisio Festival - continua - è riuscito ancora una volta a trasformare le piazze di Chiavari in luoghi di incontro, partecipazione e condivisione, offrendo gratuitamente a cittadini e visitatori spettacoli di altissimo livello. Ringraziamo gli artisti, la direzione artistica, gli uffici comunali e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna. Investire nella cultura significa investire nell'identità e nel futuro del territorio''. Con la conclusione della VII edizione, il 'Dionisio Festival' rafforza il proprio ruolo di appuntamento culturale di riferimento per Chiavari, il Tigullio e l'intera Liguria, confermando la capacità di portare in città il meglio dello spettacolo italiano e di creare occasioni di incontro aperte a tutti. L'appuntamento è ora alla prossima edizione, con l'obiettivo di proseguire un percorso fatto di qualità, partecipazione e grandi emozioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Dionisio Festival Spettacolo Teatro Musica Comicità Cultura
Vedi anche
Drone ucraino colpisce camion russo, il video girato dal conducente
De Gasperi, Schillaci: "Fra i padri della Repubblica, pose le basi per il Sistema Sanitario Nazionale" - Video
Palio di Siena, vince il Nicchio con il fantino Tittia: esplode la festa
Una tastiera tatuata sul braccio, l'idea geniale di una mamma per parlare con il figlio autistico - Video
Spari contro fuggitivo al pronto soccorso di Prato, il filmato: dall'attacco con l'estintore alla fuga in manette
Calabria, arrestato dopo aver appiccato un incendio: era stato ripreso da un drone
Paura sulla Firenze-Pisa-Livorno, auto accede contromano ma un camionista evita il peggio - Video
Pick-up su duna a Porto Cesareo, multa salata e denuncia del vicesindaco: "Atto di arroganza e presunzione"
New to go
Bonus fiscali in scadenza, i dossier al centro della prossima Legge di bilancio
Tempesta di fulmini su Roma, le immagini del cielo illuminato a giorno - Video
News to go
Meta e accuse di danni ai minori, si apre lo storico processo negli Usa
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza