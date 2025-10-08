circle x black
Dolly Parton non sta bene, l'appello della sorella: "Pregate per lei"

L'appello per la cantante 79enne, che sta affrontando "problemi di salute" non specificati

Dolly Parton - Fotogramma/Ipa
Dolly Parton - Fotogramma/Ipa
08 ottobre 2025 | 11.29
Redazione Adnkronos
Peggiorano le condizioni di salute di Dolly Parton. La sorella della leggenda della musica country, Freida Parton, ha lanciato un appello ai fan chiedendo preghiere per la cantante 79enne, che sta affrontando "problemi di salute" non specificati. In un post sui social, Freida ha scritto di essere "rimasta sveglia tutta la notte a pregare", ma si è detta fiduciosa: "So nel mio cuore che starà benissimo". "Molti di voi sanno che ultimamente non si sente al meglio", ha scritto Freida Parton su Facebook.

"Credo davvero nel potere della preghiera e sono stata spinta a chiedere a tutti coloro che la amano di diventare guerrieri della preghiera e di pregare con me. È forte, è amata e, con tutte le preghiere rivolte a lei, so che starà benissimo. Forza, sorellina Dolly. Ti vogliamo tutti bene!".

L'appello di Freida arriva a due settimane di distanza dall'annuncio con cui la stessa Dolly Parton ha posticipato la sua residency a Las Vegas, 'Dolly: Live in Las Vegas', originariamente prevista per dicembre 2025 e ora riprogrammata per settembre 2026. In quell'occasione, la cantante aveva spiegato di dover "affrontare alcuni problemi di salute" e di doversi "sottoporre ad alcuni interventi". La notizia dei suoi problemi di salute arriva a pochi mesi da un grave lutto per l'artista: lo scorso marzo è scomparso all'età di 82 anni il marito Carl Dean, con cui era sposata da quasi 60 anni.

