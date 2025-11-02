circle x black
Domenica In, da Arisa a Ferzan Ozpetek: tutti gli ospiti di oggi 2 novembre

Tra gli altri ospiti di Mara Venier anche Monica Guerritore, Claudia Gerini e Claudia Pandolfi

Domenica In con Mara Venier, Enzo Miccio, Tommaso Cerno e Teo Mammucari - Fotogramma /Ipa
Domenica In con Mara Venier, Enzo Miccio, Tommaso Cerno e Teo Mammucari - Fotogramma /Ipa
02 novembre 2025 | 07.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova puntata di Domenica In oggi, 2 novembre 2025, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1. Condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, il programma è in diretta come sempre dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. Dalla musica al cinema, dall’attualità alla televisione, la settima puntata sarà ricca di ospiti.

Gli ospiti di oggi

L’attrice Monica Guerritore racconterà 'Anna', il nuovo film in uscita nelle sale il 6 novembre, omaggio intenso all’indimenticabile Anna Magnani. Arisa sarà protagonista di un’intervista in cui ripercorrerà la sua carriera artistica e musicale, e si esibirà dal vivo con il nuovo singolo 'Nuvole'.

Non mancherà il momento 'Ballando con le Stelle', in onda sabato sera, con i protagonisti Beppe Convertini e Pasquale La Rocca, e a commentare gli opinionisti Vladimir Luxuria, Carolyn Smith, Massimiliano Rosolino e Rossella Erra. Le attrici Claudia Gerini e Claudia Pandolfi saranno in studio per presentare il film 'Fuori la verità', per la regia di Davide Minnella. Per lo spazio attualità Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno insieme alla partecipazione di Salvo Sottile e Vladimir Luxuria i principali fatti della settimana.

In occasione della maratona de 'I giorni della Ricerca' dedicata alla ricerca contro il cancro sostenuta dalla Rai, interverrà il testimonial dell’A.I.R.C il regista Ferzan Ozpetek. Teo Mammucari sarà protagonista di uno spazio dedicato alla magia e condurrà il gioco telefonico 'La cassaforte di Domenica In' mentre il ‘wedding designer’ Enzo Miccio racconterà Sophia Loren, icona di bellezza ed eleganza senza tempo.

domenica IN mara venier arisa monica guerritore claudia gerini domenica in oggi ospiti domenica in 2 novembre
