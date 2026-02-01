circle x black
Cerca nel sito
 

Domenica In, domenica 1 febbraio: gli ospiti di Mara Venier

L'appuntamento è alle 14.00 su Rai 1

Mara Venier - fotogramma/ipa
Mara Venier - fotogramma/ipa
01 febbraio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, domenica 1 febbraio, nuova puntata di 'Domenica In', in onda dalle 14 alle 17,10 su Rai 1, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

A cominciare da Christian De Sica e Lillo Petrolo, che presenteranno il loro nuovo film 'Agata Christian – Delitto sulle nevi', una divertente commedia diretta da Eros Puglielli in uscita nelle sale il 5 febbraio. Lino Guanciale, che racconterà la nuova e attesissima miniserie 'L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro', coprodotta da Rai Fiction e diretta da Michele Soavi, in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio in prima serata.

E poi musica, con Nicola Di Bari e il tenore Vittorio Grigolo che si esibiranno con il brano 'De vez en cuando', uscito nella ricorrenza della nascita di Diego Armando Maradona, e a cinque anni dalla sua scomparsa, per ricordare il grande campione.

Non mancherà uno spazio dedicato al Festival di Sanremo, con le performance di Marco Carta, Scialpi, Pierdavide Carone, Francesca Alotta, Paolo Mengoli, Michele e Bobby Solo, pronti a riportare sul palco alcuni dei loro successi più celebri.

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Francesco Giorgino, Giovanni Terzi e alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi.

Enzo Miccio ripercorrerà le grandi storie d’amore di Carlo d’Inghilterra, dal matrimonio con Lady Diana fino al rapporto con Camilla, oggi Regina consorte. Infine, non mancherà il momento dedicato al divertimento con Teo Mammucari, protagonista del gioco 'La cassaforte di Domenica In'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
domenica in mara venier rai 1
Vedi anche
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza