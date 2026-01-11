circle x black
Cerca nel sito
 

Domenica In, domenica 11 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

L'appuntamento è alle 14.00 su Rai 1

Mara Venier - fotogramma/ipa
Mara Venier - fotogramma/ipa
11 gennaio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo appuntamento con 'Domenica In', condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda oggi, domenica 11 gennaio, alle 14.00 su Rai1.

Tra gli ospiti, Luisa Ranieri che si racconterà a Mara Venier, ripercorrendo i momenti più significativi della sua carriera e presentando la nuova serie tv 'La Preside' diretta da Luca Miniero, in onda su Rai1 dal 12 gennaio per quattro puntate.

Marco Giallini interverrà per parlare del film 'Prendiamoci una pausa', nelle sale dal 15 gennaio per la regia di Christian Marazziti. Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù, condivideranno il racconto del loro ritrovato rapporto e ripercorreranno la vicenda della truffa finanziaria subita dalla Orrù nel 2018.

Non mancherà la musica: Drupi si esibirà in un medley dei suoi successi più amati, tra cui 'Sereno è' e 'Piccola e fragile'. Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno le ultime notizie sulla tragedia di Crans-Montana insieme a Salvo Sottile, Giovanni Terzi, Roy De Vita e, in collegamento, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace.

Infine, Teo Mammucari sarà protagonista del gioco 'La cassaforte di Domenica In', mentre il wedding designer Enzo Miccio racconterà una delle coppie più amate dello spettacolo: Adriano Celentano e Claudia Mori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mara venier domenica in rai 1
Vedi anche
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza