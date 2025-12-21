circle x black
Cerca nel sito
 

Domenica In, Nikita Perotti: "La mia donna ideale? Un'Andrea Delogu". E lei lo rimprovera

I vincitori di Ballando con le stelle ospiti di Mara Venier

Nikita Perotti e Andrea Delogu - Domenica In
Nikita Perotti e Andrea Delogu - Domenica In
21 dicembre 2025 | 14.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La gente ha frainteso dichiarazioni d'affetto che ho lanciato a Nikita, ma abbiamo chiarito che è soltanto una bellissima amicizia". Andrea Delogu ha vinto Ballando con le stelle 2025, ma a tenere banco è ancora il suo rapporto con il maestro, Nikita Perotti. La coppia vincitrice, che ha battuto Francesca Fialdini e Giovanni Pernice all'ultima sfida della finale, è stata ospite oggi a Domenica In per parlare della loro esperienza nel dance show di Rai 1.

"Lui ha lanciato delle cose nel corso delle settimane, ma io ho risposto sempre che sono troppo grande per lui", ha raccontato con il sorriso Delogu, che poi ha ammesso di nutrire qualche 'sospetto', "secondo me la ragazza ce l'ha ma non me lo vuole dire". Ma a fugare ogni dubbio ci ha pensato lo stesso Nikita: "Sono single". Nessun dubbio però su come deve essere la sua prossima fidanzata: "Per me deve essere bella, simpatica, insomma un'Andrea Delogu".

"Non ce lo aspettavamo. Lo speravamo, volevamo vincere, abbiamo fatto un percorso faticoso, intenso, è successo e ancora non ho realizzato bene", ha detto la conduttrice televisiva. E sul loro legame profondo che nel corso dei mesi si è consolidato:"C'è un amcizia unica, magnifica. Continuerà anche dopo Ballando, certo", ha detto il maestro di ballo.

La loro collaborazione fuori Ballando partirà proprio da 'La porta magica', programma condotto da Delogu: "Nikita farà parte del cast fisso perché ha talento e merita un'opportunità".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
andrea delogu mara venier nikita perotti ballando con le stelle domenica in
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza