Domenica In, Scialpi in lacrime: "Ho sofferto tanto, la musica mi ha salvato"

Il cantante è stato ospite oggi nel salotto di Mara Venier

01 febbraio 2026 | 15.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scialpi in lacrime a Domenica In. Il cantante ospite oggi, domenica 1 febbraio, nel salotto di Mara Venier durante lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, ha ricordato le sue tre partecipazioni alla kermesse canora. Una delle partecipazioni risale al 1987, anno in cui morì Claudio Villa.

Dopo l'interpretazione di 'Cigarettes And Coffee' brano del 1990, Scialpi non è riuscito a trattenere l'emozione: "E ancora oggi mi commuovo - ha detto Scialpi - questa canzone l'ho scritta quando avevo 12 anni". Il cantante ha ricordato alcuni momenti difficili della sua infanzia: "I miei genitori lavoravano, io ero solo e dovevo inventare sempre qualcosa per sopravvivere, così mi sono inventato la musica", ha detto.

L'artista ha poi ricordato il dolore che lo ha segnato particolarmente, la scomparsa della mamma, morta di dell'Alzheimer: "Mi sono preso cura di lei per nove anni. Io sono figlio unico, ho rinunciato al lavoro e vivevo solo con la pensione dei miei genitori. Ho fatto quello che lei ha fatto con me per tutta la sua vita, prendermene cura".

