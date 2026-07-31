Don Mazzi è stato una presenza fissa e un co-conduttore accanto a Mara Venier nell'edizione di Domenica In 1994/1995

"Oggi perdo il mio secondo padre". Mara Venier rende omaggio a Don Antonio Mazzi, morto all'età di 96 anni oggi 31 luglio 2026. "Sei stato un 'prete da marciapiede' che ha donato amore a tutti!!!!!", scrive la conduttrice di Domenica In. Don Mazzi è stato una presenza fissa e un co-conduttore accanto a Mara Venier nell'edizione di Domenica In 1994/1995. Anche in tempi recenti, il fondatore di Exodus era stato ospite del programma domenicale di Raiuno.