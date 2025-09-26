La musica italiana perde una delle sue voci simbolo degli anni Ottanta. E' morto all'età di 78 anni, presso il Policlinico di Milano dove era ricoverato, il cantante Christian. Per il grande pubblico, resterà per sempre la voce di successi come 'Daniela' e, soprattutto, 'Cara' , il brano che nel 1984 conquistò il terzo posto a Sanremo. Nato a Palermo nel 1947 come Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, iniziò la sua avventura lontano dai palchi, sui campi da calcio. Terzino promettente nelle giovanili del Palermo, vide la sua carriera sportiva interrompersi bruscamente a causa di un'aritmia cardiaca. Fu la musica, la sua vera vocazione, a offrirgli una seconda vita, con un nome d'arte d'eccezione: fu la stessa Mina, infatti, a suggerirgli di chiamarsi semplicemente Christian.

Trasferitosi a Milano, fu la vittoria al Festivalbar del 1970 nella sezione giovani con Firmamento a lanciarlo. Ma fu con 'Daniela' che la sua popolarità esplose, scalando le classifiche non solo in Italia ma anche all'estero. La sua carriera fu segnata da sei partecipazioni al Festival di Sanremo e da un evento unico: fu uno dei primi artisti a esibirsi in Vaticano per Papa Giovanni Paolo II nel 1980, un episodio che gli valse il soprannome di 'Cantante del Papa'.

La sua vita privata divenne di dominio pubblico nel 1986, con il matrimonio con la showgirl Dora Moroni. Dalla loro unione, intensa e seguita dai media, nacque il figlio Alfredo. La coppia si separò nel 1997, ma il loro legame rimase forte, tanto da portarli a collaborare di nuovo insieme con un tour e l'incisione del brano 'Paradiso e Inferno' (2017), che racconta la loro travagliata storia d'amore.