Elena D'Elia, "Sanremo dopo Amici? Vedremo...un feat. con Madame sarebbe bellissimo"

A poche settimane dalla finale di Amici 25, Elena D’Elia inizia a raccogliere i frutti di un percorso che l’ha portata a conquistare il pubblico grazie alla sua voce autentica. Il 12 giugno arriva in radio 'Non è mica fantasia' (Oya/Warner Records), il nuovo singolo che dà il titolo all’omonimo Ep, disponibile in formato fisico dalla stessa data dopo l’uscita digitale del 29 maggio. Dal ritmo travolgente e dalle immagini fantasiose, il brano accompagna l’estate con un’energia contagiosa che nasconde un significato più profondo: la volontà delle nuove generazioni di costruire il proprio futuro, esplorare il mondo e far sentire la propria voce. L’Ep, che sarà presentato ai fan con 6 appuntamenti instore, raccoglie alcuni dei momenti più significativi del percorso artistico della cantante. Accanto alla title track e alla versione radio edit di 'A parte me', trovano spazio 'Wanda', viaggio introspettivo tra smarrimento e consapevolezza, 'Ossigeno', che racconta le fragilità di un rapporto in crisi, e 'Lolita', brano che ha evidenziato non solo le qualità vocali di Elena ma anche una notevole maturità interpretativa nel raccontare la difficoltà di restare fedeli a sé stessi in un contesto competitivo. Chiude il progetto una personale reinterpretazione di 'Je veux 'di Zaz, inno alla libertà e all’autenticità che si oppone al materialismo con leggerezza e freschezza.

Guardando agli ultimi mesi, Elena ammette di stare ancora metabolizzando quanto accaduto dopo l’esperienza nel talent. "Un pochino sì, però pian piano - dice all'AdnKronos -. Comunque ho avuto modo di fermarmi. Ho avuto il mio tempo per prendermi tempo, per entrare nelle mie emozioni, nei miei pensieri e dire: forse non è mica fantasia, forse non è tutto fantasia. Quindi pian piano la sto realizzando. Già lì per lì, ero abbastanza consapevole che fosse la fine. È l’ultima settimana e te la godi veramente come se fosse l’ultima, perché sai che non tornerai più a vivere quella vita lì. Quindi, la vivo abbastanza serenamente e nel modo giusto, sto rientrando nei miei pensieri e sto metabolizzando tutto quello che è successo". Tra gli insegnamenti più importanti lasciati dall’esperienza di Amici, Elena indica la capacità di fidarsi del percorso, anche nei momenti più difficili. "La lezione più importante? Forse credere nel processo delle cose. Arrivi a un certo punto che dici: 'Oddio, forse sta andando tutto male. Forse sono io il problema'. Quante volte me lo sono detta lì dentro. Ti guardi e pensi: 'Forse sono io il problema'. Però la scelta giusta, e quella di cui sono più fiera durante tutto il percorso, è stata sempre quella di andare avanti e continuare a crederci. Perché se non ci credi tu, non ci crede nessuno per te. Quindi direi proprio l’affidarsi al corso delle cose".

Il titolo del progetto sembra racchiudere perfettamente il momento che sta vivendo oggi. "Mi sembra quasi ovvio far uscire un Ep - ammette -. Non tanto tutto il contorno della visibilità che ti dà un programma come Amici, che comunque è fantastico ed è un’opportunità incredibile. Io mi riferisco proprio all’Ep in sé, all’avere questi brani concreti e una raccolta di canzoni che raccontano chi sono. Quindi il disco stesso, per me, è 'Non è mica fantasia'". Se dovesse scegliere il brano che meglio la rappresenta oggi, direbbe la title track. "Io vado molto a giornate, perché cambio tanto. In questo preciso momento oso dire proprio 'Non è mica fantasia', per la sua felicità e per la sua voglia di sognare, di continuare ad andare avanti, di sbagliare, di amare, di fare tutto quello che descrivo lì dentro. In questo momento mi rappresenta lei".

Elena si sofferma anche sulle pressioni che i giovani affrontano quotidianamente, soprattutto attraverso i social network e le critiche che possono nascere online: "Dico di non ascoltare tutte queste cose. Le abbiamo vissute anche noi e il primo consiglio è sempre stato quello di non leggere, di non guardare tutte le opinioni altrui di persone che magari non ti conoscono neanche. Si formano un pensiero su di te, spesso sentenziante, che non ha motivo di esistere. Per quanto sia difficile non cadere nella tentazione di vedere cosa scrivono e cosa pensano gli altri, io direi di lasciar stare e affidarsi molto al proprio io interiore, a quello che pensi tu di te stesso, alle tue consapevolezze e alle tue certezze. Magari a volte si frantumano, a volte cambiano, assumi forme diverse, evolvi. Però bisogna vivere tutto questo senza farsi influenzare troppo. Anzi, lasciare proprio stare e non leggere: chi se ne frega".

Quanto alla fragilità della sua generazione, la cantante osserva: "La fragilità è una cosa bellissima. Ho scoperto che significa essere vulnerabili, sensibili, lasciarsi toccare in maniera profonda da determinate situazioni e momenti". Tra i sogni futuri non manca Sanremo, anche se Elena preferisce concentrarsi sul percorso: "Esiste davvero un momento in cui ci si sente pronti per l'Ariston? Io non penso - chiosa -. Non ci sarà mai un momento in cui ti sentirai completamente pronta ma credo che sia proprio questo il bello della musica e di questo mestiere. C’è sempre una componente di incertezza che spaventa, però la musica è un’arte dentro la quale porti tutto te stesso. Ci saranno momenti diversi, momenti di gioia assoluta e momenti di difficoltà, momenti in cui devi costruirti e altri in cui devi decostruirti. Non si è mai pronti per niente, credo. Però, per quanto posso esserlo io oggi, penso di esserlo. Amo quello che faccio e voglio fare questo nella vita. Quindi prima o poi..."

Nel frattempo, guarda già al prossimo obiettivo, un disco. "Come sogno entro un anno direi scrivere un album. Per quanto riguarda la collaborazione, magari la becchiamo proprio sul disco: dico Madame. Lo sto dicendo in tutte le interviste e sarebbe veramente bellissimo fare un featuring con lei. Quindi continuo a dire Madame e vado dritta per questa strada". Un desiderio lanciato senza troppi giri di parole. E se davvero 'non è mica fantasia', forse il prossimo sogno di Elena D’Elia potrebbe essere più vicino di quanto sembri. (di Federica Mochi)