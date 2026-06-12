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Elio e Le Storie Tese, ecco il programma completo del Concertozzo 2026

A poche settimane dall’annuncio dei primi ospiti - tra cui Tony Hadley, TonyPitony, Valerio Lundini e Carlo Amleto - il palinsesto si arricchisce di nuovi appuntamenti, talk e grandi nomi

Elio e Le Storie Tese
Elio e Le Storie Tese
12 giugno 2026 | 13.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Annunciato il programma completo dell’edizione 2026 del Concertozzo, l’evento annuale di Elio e Le Storie Tese, ideato dal Trio Medusa per unire musica e impegno sociale, in programma a Biella il 26 e 27 giugno. A poche settimane dall’annuncio dei primi ospiti - tra cui Tony Hadley, TonyPitony, Valerio Lundini e Carlo Amleto - il palinsesto si arricchisce di nuovi appuntamenti, talk e grandi ospiti. La giornata di venerdì 26 giugno inizierà alle ore 15:00 con le Associazioni che animeranno Piazza Duomo con street food e spazi espositivi per rendere il pubblico partecipe delle loro attività. Tra queste, Pizzaut, Fondazione Istituto Rizzoli, Fondazione Apri Le Braccia, Sangabar, Birrificio 5+, L’Un e L’Aut, Sbrisolaut, Cooperativa Moolanen, Cesvi e tante Associazioni locali: A.Gen.Da. ODV, Anfass Biellese APS, Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, Angsa Biella Aps, Domus Laetitiae, Associazione Piccolo Fiore, La Bottega dei Mestrieri, Cascina Oremo (Consorzio Sociale Il Filo da Tessere + Cooperativa Sociale Sportivamente + Cooperativa Sociale Tantintenti), Ti aiuto Io Odv, Anteo, Fondazione Solo Per Te e Cuori Blu Autismo.

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Alle 18, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Biella Marzio Olivero, si proseguirà con importanti momenti di dialogo e, in particolare, con il talk 'Disabilità e isolamento sociale' con Davide Cesareo Civaschi (chitarrista di Elio e le Storie Tese), Alessandro Ossola (Atleta Paralimpico - Presidente Asd Bionic People) e Alessandro Paoletti (Ottobock - Responsabile marketing e vendite del reparto protesi). Seguirà, alle 18.45, il talk 'Aumentare i servizi, aumentare i diritti' con Elio, Nico Acampora (Pizzaut), il dott. Stefano D’Arrigo (responsabile ssd sindromi genetiche con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico, Fondazione Irccs Istituto Neurologico C. Besta), il dott. Luigi Mazzone (direttore Neuropsichiatria Infantile Policlinico Tor Vergata e presidente della Federazione Italiana Scherma), Enrico Pesce (presidente Confcooperative Federsolidarietà Piemonte), dott. Ignazio Carlo Cattaneo (direttore Struttura Complessa Psichiatria Asl di Biella) e Maurizio Marrone (vicepresidente Regione Piemonte e Assessore Politiche Sociali).

Tutti i talk saranno condotti dalla giornalista di Repubblica Adele Palumbo. Alle 21 è previsto il Concerto di Musica Classica con la Sto - Symphonic Taxi Orchestra, un’orchestra inclusiva nata nel 2016 nella quale una particolare attenzione è riservata ai musicisti con disabilità. Le musiche sono di Ray Lema (estratti da 'World Suite'), Bruno Maderna (estratti da 'Serenata per un satellite') e Manuel Pramotton ('Luppolo'); alle 22.30, invece, ci sarà una Live Jam Session a Palazzo Ferrero (Biella Alta) ospitata dal Biella Jazz Club con ospiti a sorpresa (in caso di maltempo l'evento si sposterà all'interno della Sala Conferenze di Palazzo Ferrero). L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Eventuali offerte libere saranno donate a sostegno delle cause sociali del Concertozzo. La giornata successiva, quella di sabato 27 giugno, inizierà alle 16 con l’ormai attesissimo Concertozzino, con una successione di set di artisti poliedrici e progetti trasversali, tra musica, comicità e sperimentazione. In line up KuTso, Pepp1, Comrad, Planet Butter, La Superluna di Drone Kong (band di Nikki), Viadellironia, Sarafine e TonyPitony. A seguire il vero e proprio Concertozzo con Elio e le Storie Tese, Tony Hadley, TonyPitony, Carlo Amleto e Valerio Lundini.

In programma anche uno special event chiamato 'I Ritratti di 'Ricordi Stampati': durante tutta la giornata sarà presente 'Nomade', il pullmino itinerante di Ricordi Stampati Fotografia Popolare, nel quale il collettivo di Guido Stazzoni e Settimio Benedusi realizzerà iconici ritratti d'autore in bianco e nero, stampati all'istante su carta Fine Art al prezzo di 50 euro. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per i progetti CasAUTentica e Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli. Per partecipare sarà necessario il biglietto dell'evento e la prenotazione è caldamente consigliata su: www.ricordistampati.it. Il Concertozzo è il primo evento al mondo in cui l’organizzazione, la gestione e la somministrazione del cibo e delle bevande per il pubblico è affidata ad Associazioni che si occupano di disabilità fisica e di autismo.

Per l’edizione 2026 i nuovi progetti che il Concertozzo si impegnerà a sostenere sono: CasAUTentica, volto alla ristrutturazione di unità abitative autonome con spazi comuni per favorire crescita e indipendenza. Un progetto che va oltre la semplice ricerca di alloggi e mira a creare un futuro concreto per i giovani Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli (con il Fondo Do.P.O. - Donazione Protesi Ortopediche), che mira a fornire protesi ortopediche personalizzate e altamente tecnologiche, sulla base di un progetto riabilitativo adeguato, a chi ne ha bisogno, garantendo accesso a cure di alta qualità anche ai più vulnerabili.

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