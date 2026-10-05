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Elisa Toffoli rompe il silenzio, le parole che confermano la separazione dal marito Andrea

La cantante e il marito si sono lasciati dopo 18 anni insieme

Elisa Toffoli, Andrea Rigonat - fotogramma/ipa
Elisa Toffoli, Andrea Rigonat - fotogramma/ipa
05 ottobre 2026 | 17.35
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Era solo un'indiscrezione, ora è arrivata la conferma. Elisa Toffoli e il marito Andrea Rigonat si sono lasciati dopo 18 anni insieme. A riportare la notizia era stato il settimanale Chi. Pochi giorni dopo, la cantante ha deciso di rompere il silenzio e di condividere un ringraziamento nelle sue storie Instagram, facendo riferimento alla notizia diffusa rapidamente sui social.

"In questi giorni ho ricevuto tanti messaggi bellissimi. Grazie per la vostra delicatezza e per il vostro affetto. Sapete chi siete. E io vi porto nel mio cuore", ha scritto la cantante a corredo di una foto che la mostra sorridente. Un messaggio che sembra confermare quanto riportato dal magazine.

Secondo quanto aveva riportato dal magazine, la notizia non sarebbe recente, anzi. "Tra gli amici più cari non è più un mistero da qualche tempo", si legge. Elisa e Andrea si sono conosciuti nel 2008 dando vita a un sodalizio artistico e poi a una relazione sentimentale. Rigonat, chitarrista e produttore, infatti ha sempre accompagnato Elisa nei tuor e nei suoi progetti discografici. Nel 2009 è nata la loro prima figlia, Emma Cecile e nel 2013 sono diventati genitori bis di Sebastian. Poi, nel 2015 è arrivato il matrimonio celebrato con una cerimonia intima. Nonostante ora si parli di separazione, pare che i rapporti tra i due siano rimasti "buoni".

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andrea rigonat elisa toffoli
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