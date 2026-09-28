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Elisa Toffoli, è finito il matrimonio con Andrea Rigonat dopo 18 anni insieme

I due stavano insieme dal 2008, le nozze nel 2015

Elisa, Andrea Rigonat - fotogramma/ipa
Elisa, Andrea Rigonat - fotogramma/ipa
28 settembre 2026 | 17.44
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Sarebbe finita la storia d'amore tra Elisa Toffoli e Andrea Rigonat. Dopo diciotto anni insieme, la relazione sarebbe giunta al capolinea. A scriverlo è il magazine 'Chi'. Al momento, però, nessuno dei due ha confermato né smentito l'indiscrezione. Una scelta che sembra in linea con la riservatezza di Elisa, che ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, facendo parlare solo della sua musica.

Secondo quanto riportato dal magazine, la notizia non sarebbe recente, anzi. "Tra gli amici più cari non è più un mistero da qualche tempo", si legge. Elisa e Andrea si sono conosciuti nel 2008 dando vita a un sodalizio artistico e poi a una relazione sentimentale.

Rigonat, chitarrista e produttore, infatti ha sempre accompagnato Elisa nei tuor e nei suoi progetti discografici. Nel 2009 è nata la loro prima figlia, Emma Cecile e nel 2013 sono diventati genitori bis di Sebastian. Poi, nel 2015 è arrivato il matrimonio celebrato con una cerimonia intima. Nonostante ora si parli di separazione, pare che i rapporti tra i due siano rimasti "buoni", come si legge su 'Chi'.

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