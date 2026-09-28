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Elezioni suppletive a Reggio Calabria, spoglio in corso. Occhiuto: "Vittoria"

Affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale

Elezioni - Fotogramma
Elezioni - Fotogramma
28 settembre 2026 | 16.46
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

Chiusi alle 15 i seggi e spoglio in corso dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria lasciato libero da Francesco Cannizzaro, di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni coinvolgono circa 70 comuni.

Alla chiusura delle urne ieri alle 23 aveva votato il 14,97% degli aventi diritto. E' invece del 22,34% l'affluenza definitiva. Nella precedente elezione, quando si era votato in un solo giorno, l'affluenza era stata del 49,40%: oggi si registra quindi un calo di oltre 27 punti.

Occhiuto: "Vittoria"

"Vittoria", scrive intanto su X il governatore della Calabria Roberto Occhiuto postando un video in cui il sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro esulta per i risultati delle suppletive con la vittoria, ancora non definitiva, del tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli. "Vinto" dice Cannizzaro. "Abbiamo stravinto", gli fa eco il governatore Occhiuto. Insieme a loro, tra baci e abbracci, il senatore Claudio Lotito, Stefania Craxi e l'avvocato Roscioli.

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elezioni suppletive affluenza calo Reggio Calabria vittoria
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