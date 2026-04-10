"Sono geloso di Stefano de Martino. Io e mia moglie Carmen (Russo, ndr) siamo andati a vedere il suo spettacolo ma quando lei si è lasciata andare ad un complimento di troppo mi sono alzato e ho lasciato il teatro per una mezz'ora". È un Enzo Paolo Turchi furioso quello che confessa a Monica Setta nella puntata di 'Storie al bivio' in onda sabato alle 15. 30 su Rai2 la gelosia per Carmen Russo.

"Mia moglie è stata corteggiata perfino da Alain Delon ma Stefano solo mi fa ingelosire. Mi ricorda me alla sua età. Ballerini tutti e due, lui è nel fiore degli anni e del successo ed io no", dice il coreografo. "Sono molto innamorato di mia moglie e non voglio che mi lasci neanche per un mese. Qualcuno dice che potrebbe andare al Gf, più concretamente dovrebbe andare nella giuria di Ballando spagnolo. In ogni caso vorrei che restasse a casa con nostra figlia Maria. Non lo faccio per ragioni di salute, mi sono già operato e sto benissimo. Lo faccio perché soffro di sindrome abbandonica da quando sono piccolo".