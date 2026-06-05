Eolie Music Fest svela lineup, da Mannarino a Brunori Sas tre giorni di musica

Per tre giorni la musica diventerà viaggio, raggiungendo prima la spiaggia di Capo d’Orlando per poi navigare tra le acque delle Isole Eolie. È in questi luoghi suggestivi che prende forma Eolie Music Fest, che dal 17 al 19 luglio darà vita a un palcoscenico diffuso, sospeso tra natura incontaminata e performance live. Un’esperienza immersiva non convenzionale, dove il pubblico raggiungerà i concerti a bordo di imbarcazioni, tra baie nascoste, tramonti sul mare e scenari naturali straordinari. Per chi è sprovvisto di imbarcazione privata, l’organizzazione metterà a disposizione imbarcazioni turistiche, con possibilità di imbarco -mezz’ora prima dei concerti- da Lipari, Marina Corta di Lipari e da Santa Marina di Salina.

La direzione artistica del programma è di Samuel. Si parte venerdì 17 luglio alle 17, con i concerti di Aiello e Shablo Jazz Project c/o Capo d’Orlando, spiaggia libera (live con caicco palco e fruizione del pubblico da terra). Alle 23.30 il dj set di Andro e Shablo in barca – imbarco ore 22:30 c/o Marina di Capo d’Orlando. Sabato 18 luglio alle 17 previsti i concerti di Mannarino e Gaia c/o Santa Marina di Salina (live in mare con caicco palco e fruizione del pubblico da imbarcazioni. Alle 23.30 dj si terrà invece il dj set di Andro in barca – imbarco ore 22.30 c/o Marina Corta di Lipari. Infine, domenica 19 luglio alle 17 sono attesi i concerti di Brunori Sas, Maria Antonietta & Colombre, Samuel c/o Santa Marina di Salina (live in mare con caicco palco e fruizione del pubblico da imbarcazioni) Le prevendite saranno disponibili da mercoledì 10 giugno.

Eolie Music Fest fa parte della grande famiglia del 'The Floating Fest', progetto nato con il cuore nel Mediterraneo: il mare come spazio di connessione, libertà e scoperta. Un invito a rallentare, esplorare e condividere, dove ogni live diventa un’esperienza sensoriale irripetibile, costruita in armonia con l’ambiente e con il paesaggio che la ospita. Le location non sono semplici scenografie, ma parte integrante del racconto: luoghi lontani dai circuiti turistici tradizionali, valorizzati attraverso un modello di fruizione attento, sostenibile e rispettoso del territorio.