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Eros Ramazzotti, la foto 'amarcord' del Sanremo 1984: "Una vita fa"

Il ricordo del cantautore e della sua prima vittoria al Festival di Sanremo nella sezione 'Nuove proposte'

Eros Ramazzotti - fotogramma/ipa
Eros Ramazzotti - fotogramma/ipa
26 settembre 2026 | 12.33
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Eros Ramazzotti ricorda il suo primo Festival di Sanremo e lo fa con una foto dal sapore, decisamente, amarcord. Il cantautore ha condiviso sui social uno dei ricordi più preziosi della sua carriera: il celebre leoncino conquistato nel 1984, quando per la prima volta partecipò nella sezione 'Nuove proposte' con il brano 'Terra promessa', destinato a diventare uno dei suoi più grandi successi.

"Una vita fa", ha scritto Eros Ramazzotti a corredo dello scatto, mostrando il premio con la targhetta ancora perfettamente leggibile, sulla quale è riportata la data e il riconoscimento. Due anni dopo, nel 1986, Eros Ramazzotti è tornato una seconda volta a Sanremo, ma questa volta nella categoria Campioni, conquistando nuovamente il primo posto con il brano 'Adesso tu'.

E proprio lo scorso Sanremo, in occasione dei 40 anni dalla sua prima vittoria, il cantautore è stato invitato da Carlo Conti per tornare sul palco dell'Ariston e celebrare i maggiori successi della sua carriera.

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