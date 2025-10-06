circle x black
Cerca nel sito
 

Festa del Cinema di Roma, Ema Stokholma condurrà le cerimonie di apertura e chiusura

La kermesse si terrà dal 15 al 26 ottobre all'Auditorium Parco della Musica

Ema Stokholma - (Alessandro Rabboni)
Ema Stokholma - (Alessandro Rabboni)
06 ottobre 2025 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ema Stokholma condurrà la cerimonia di apertura e di chiusura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma (15-16 ottobre) in programma, rispettivamente, mercoledì 15 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prima della proiezione del film inaugurale 'La vita va così' di Riccardo Milani, e sabato 25 ottobre alle ore 17 nella Sala Petrassi, in occasione dell’evento di premiazione.

Dj, conduttrice, attrice, scrittrice e cantante, Ema Stokholma è una delle figure più versatili del panorama dello spettacolo italiano. Volto e voce della Rai, ha raccontato il Festival di Sanremo dalla Glass Box del Teatro Ariston e ha presentato le audizioni di 'Ama Sanremo' e programmi come 'Stranger Tape in Town', 'Back2Back', 'Esordi' e 'Let’s Play'. Dopo 'Per il mio bene', il suo primo romanzo autobiografico, vincitore del Premio Bancarella, nel 2021 ha debuttato come cantante con il singolo 'Ménage à trois'. Più recentemente ha recitato nel film 'Un altro Ferragosto' di Paolo Virzì e nella terza stagione di 'Vita da Carlo'. Oggi affianca Luca Barbarossa alla conduzione di 'Radio 2 Social Club', in onda su Rai Radio 2.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festa del Cinema di Roma Ema Stokholma Riccardo Milani
Vedi anche
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza