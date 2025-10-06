Festa del Cinema di Roma, Ema Stokholma condurrà le cerimonie di apertura e chiusura

Ema Stokholma condurrà la cerimonia di apertura e di chiusura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma (15-16 ottobre) in programma, rispettivamente, mercoledì 15 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prima della proiezione del film inaugurale 'La vita va così' di Riccardo Milani, e sabato 25 ottobre alle ore 17 nella Sala Petrassi, in occasione dell’evento di premiazione.

Dj, conduttrice, attrice, scrittrice e cantante, Ema Stokholma è una delle figure più versatili del panorama dello spettacolo italiano. Volto e voce della Rai, ha raccontato il Festival di Sanremo dalla Glass Box del Teatro Ariston e ha presentato le audizioni di 'Ama Sanremo' e programmi come 'Stranger Tape in Town', 'Back2Back', 'Esordi' e 'Let’s Play'. Dopo 'Per il mio bene', il suo primo romanzo autobiografico, vincitore del Premio Bancarella, nel 2021 ha debuttato come cantante con il singolo 'Ménage à trois'. Più recentemente ha recitato nel film 'Un altro Ferragosto' di Paolo Virzì e nella terza stagione di 'Vita da Carlo'. Oggi affianca Luca Barbarossa alla conduzione di 'Radio 2 Social Club', in onda su Rai Radio 2.