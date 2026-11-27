Con chi duetteresti a Sanremo 2027? "Pupo no, perché ha parlato male di me. Mi sta proprio antipatico". Così Eugenio Finardi, ospite di Nunzia De Girolamo a 'Ciao Maschio' (in onda sabato 28 novembre alle 17 su Rai1), esclude categoricamente una collaborazione con il collega, rispondendo alle critiche ricevute per la sua partecipazione a 'Ballando con le stelle'. Finardi ricorda che un tempo era proprio Pupo a distribuire i suoi dischi, caricandoli in macchina e portandoli ai negozianti. "Ha fatto i suoi primi soldi con me", dice. Tra i nomi proposti per il duetto sceglie Bobby Solo, che definisce "un vero rocker" e "l’Elvis italiano". Si dice disponibile anche a duettare con un trapper. "Adoro il trap", spiega. E quando De Girolamo osserva che i trapper sono i nuovi ribelli, risponde: "Sono assolutamente i nuovi ribelli".

Nell’intervista Finardi parla anche della nascita della sua prima figlia, con la sindrome di Down, e di come quell’esperienza gli abbia fatto rimettere in discussione alcuni atteggiamenti e cercare più profondità nelle canzoni. "Da allora ho cercato il senso delle cose", racconta. La conduttrice cita 'Scimmia' (brano di Finardi, ndr) e gli chiede se sia stata la figlia a salvarlo dalle dipendenze. "No, mi sono salvato da solo", risponde Finardi. A fargli cambiare strada, racconta, è stata la consapevolezza che quello stile di vita fosse uno spreco. "Non ci sono scorciatoie alla felicità, non ci sono scorciatoie all’amore, non ci sono scorciatoie al benessere".

Il cantautore racconta anche del perché abbia scelto di partecipare a 'Ballando con le stelle': "Il bisogno di visibilità", risponde. Poi ricorda un episodio al supermercato. Si era chinato a prendere una busta di parmigiano quando un uomo alle sue spalle lo ha riconosciuto e gli ha chiesto: "Ma sei ancora vivo?". Quella battuta lo ha fatto riflettere. "Io da 25 anni sono un artista indipendente, mi gestisco da solo", dice. Da lì la decisione di affidarsi a un ufficio stampa e "ributtarmi in pista". La conversazione passa poi all’amore. Alla domanda della conduttrice "si può amare restando ribelli oppure per amare bisogna placarsi?", risponde: "Si può amare restando ribelli. Io amo tanto e amo tanta gente. Amo l’idea di amare, amo l’inizio dell’amore". Quando De Girolamo gli fa notare che l’inizio piace a tutti e gli chiede come si faccia a farlo durare, il cantautore scherza sulle scadenze del matrimonio. La sua proposta è mantenere la formula tradizionale finché i figli sono minorenni. "Dopo si rinegozia", dice, richiamando i contratti discografici.