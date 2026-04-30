Europe, 'Come This Madness' è la dichiarazione più potente della loro carriera

Gli Europe hanno visto tutto. In quasi 50 anni di carriera, sono andati oltre e non si sono mai fermati. E ancora una volta vanno avanti senza compromessi. Dopo nove anni, la band torna con 'Come This Madness', dodicesimo album in studio e la dichiarazione più potente, senza compromessi, della loro carriera. 'Come This Madness' uscirà il 25 settembre prossimo via Silver Lining Music / Hell & Back Recordings. Attraverso brani come 'One on One', 'The Cult of Ignorance' e la title track 'Come This Madness', la band incanala una tensione crescente, autenticità ed energia pura in un disco che suona allo stesso tempo profondamente personale e globalmente significativo.

Il primo singolo, 'One On One', è già disponibile e segna un ritorno dirompente. Costruito attorno a un riff di basso trascinante ed arricchito da sontuose melodie, il brano fonde il sound classico degli Europe con un’energia fresca e moderna. Si apre con un’introduzione orchestrale prima di lasciarsi guidare dal riff, crescendo fino a diventare un monolite hard rock, perfetto per la dimensione live. Il brano esprime sia la perseveranza che l’evoluzione: scritto in un periodo di immobilità globale, ma sviluppato nel corso degli anni, è un pezzo che la band non ha mai voluto abbandonare, perfezionandolo fino a trasformarlo in uno dei momenti chiave di 'Come This Madness'.

"One On One’ è sicuramente uno dei miei brani preferiti dell’album - afferma il fondatore e frontman degli Europe, Joey Tempest -. La potenza e le sensazioni sono moderne, ma alcune melodie mi riportano a dove tutto è iniziato. A livello lirico, forse non è ricco di escapismo come i primi Europe. Questi testi sono diventati automaticamente più una riflessione dei tempi in cui viviamo oggi. Fin da quando ‘One On One’ era solo una demo, siamo rimasti legati a questo pezzo… non abbiamo mai mollato, e lo abbiamo portato esattamente dove doveva essere: un classico brano hard rock di grande impatto". Il nuovo singolo è accompagnato da un video musicale che segna un nuovo capitolo visivo per la band. Ambientato in un contesto cinematografico essenziale, si concentra su un unico personaggio, provato, distrutto ed emotivamente esposto, interpretato con intensità ed umanità dall’acclamato attore Peter Stormare (Fargo, Il grande Lebowski, Minority Report, 8MM, Armageddon).

“Sapevamo da sempre che Peter amava la musica rock, e quando è uscito il suo nome è sembrato subito quello giusto - continua Tempest -. Volevamo affrontare il progetto da una prospettiva diversa, qualcosa di più essenziale ed inaspettato". 'Come This Madness' è stato registrato presso gli RMV Studio di Stoccolma, fondati da Benny Andersson e Ludvig Andersson. L’album include la partecipazione speciale di Tobias Forge (Ghost) e Michael Åkerfeldt (Opeth) ed è stato prodotto dall’acclamato Tom Dalgety (Ghost, Rammstein, Pixies, The Cult, Opeth), che è diventato una vera forza creativa durante il processo, profondamente coinvolto nella scrittura e registrazione, contribuendo a plasmare il suono del disco fin dalle fondamenta. Per portare il progetto alla fase finale e completare la loro visione, la band si è affidata a una delle leggende più rispettate del rock, Mike Fraser (AC/DC, Van Halen, Metallica, The Cult, Loverboy), per il mixaggio.

Joey Tempest conclude: “È stato un vero piacere lavorare con Tom, è creativo, musicale ed incredibilmente intuitivo, è diventato davvero il sesto membro della band durante la scrittura e la registrazione dell’album. Lo abbiamo persino invitato a co-scrivere alcuni brani.” Con'Come This Madness,' gli Europe firmano un album fondamentale che li vede completamente realizzati e presenti, pronti a confrontarsi con il mondo reale. Oltre a prepararsi all’uscita del disco, la band sarà on the road con numerose date, inclusi molti festival ed il tour per celebrare il 40esimo anniversario di 'The Final Countdown'.

In partenza da Glasgow il 30 settembre, il The Final Countdown 40th Anniversary Tour promette di unire l’eredità del passato con l’energia del presente. In Italia la band farà tappa il 5 luglio al Summer Festival Piazza Castello, Marostica, il 7 luglio alla Cavea-Auditorium Parco della Musica, Roma, l'8 luglio all'Arena Campo Marte, Brescia, il 9 luglio a Villa Bertelli, Forte dei Marmi e poi il 16 ottobre all'Alcatraz di Milano.