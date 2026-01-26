circle x black
Eurovision, Rai: "Assoluta volontà che Israele partecipi, polemiche artisti riguardano gli artisti"

E sulla richiesta di far partecipare la Palestina, il vicedirettore del Prime Time Claudio Fasulo ha ribadito la posizione della televisione pubblica: "La Rai non chiude gli occhi"

Israele all'Eurovision - Ipa
Israele all'Eurovision - Ipa
26 gennaio 2026 | 18.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Abbiamo confermato l’assoluta volontà che Israele partecipi all’Eurovision". L’ha detto l’ad Rai Giampaolo Rossi ai giornalisti a margine di un convegno sul servizio pubblico organizzato a Roma dalla Fondazione Spes.

“A Sanremo d’altronde lo scorso anno sono salite sul palco una cantante palestinese e una israeliana che cantavano insieme in maniera straordinaria”, ha scandito Rossi, che in merito alle dichiarazioni di alcuni artisti tra cui Levante, che hanno affermato che non andrebbero all’Eurovision se dovessero vincere il festival, sottolinea: “Questa è la posizione della Rai che è assolutamente favorevole che Israele ci sia. Le polemiche che possono fare eventuali artisti riguardano gli artisti”.

Fasulo: "Far partecipare la Palestina? La Rai non chiude gli occhi"

Alla luce dell’attuale scenario politico, la Rai punta ad accelerare i tempi e ad avere un quadro chiaro delle disponibilità degli artisti in gara a Sanremo già durante la settimana del Festival. A delineare il nuovo iter è il vicedirettore del Prime Time, Claudio Fasulo, che – in occasione dell’ascolto dei brani di Sanremo 2026 riservato ai giornalisti e critici musicali - parla di un riscontro da chiedere agli artisti e alle case discografiche "almeno dopo la prima serata".

L'obiettivo è rendere la decisione "vincolante per non perdere tempo", ha spiegato Fasulo. "Nel momento in cui viene espresso un orientamento, non c'è motivo che ci sia un cambio. Quest'anno vogliamo anticipare l'iter in modo da avere un quadro completo" delle intenzioni degli artisti.

La nuova procedura, di fatto, anticipa la raccolta formale delle adesioni. "Stiamo pensando di chiedere un feedback, un riscontro, durante la settimana del festival," ha proseguito il vicedirettore, "per un interesse nostro e dei discografici. E da lì procederemo con la richiesta di adesione". Per ora, ha precisato, si tratta solo di "voli di ricognizione", una fase esplorativa per sondare il terreno. La classifica finale di Sanremo resterà il criterio principale, con il diritto di rappresentare l'Italia che spetta al vincitore, a patto che abbia dato il suo consenso. In caso di rinuncia, si procederà come di consueto a scorrere la classifica tra gli artisti che si sono detti disponibili.

Fasulo ha confermato che, anche quest'anno, "sembra ci siano molti intenzionati a partecipare". Infine, alla domanda sulla richiesta di far partecipare la Palestina, la Rai ha ribadito la posizione della televisione pubblica: "La Rai non chiude gli occhi".

La partecipazione di Israele

Lo scorso dicembre, durante una votazione sulla proposta di modifica del regolamento dell'Eurovision Song Contest, l'Unione europea di Radiodiffusione (Ebu) ha deciso che Israele potrà partecipare all'edizione 2026 in programma a maggio a Vienna. A favore della partecipazione di Israele alla 70esima edizione di Eurovision avevano votato in 738, mentre 265 si sono espressi contro e 120 si sono astenuti.

