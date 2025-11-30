circle x black
Verissimo, Evelina Sgarbi: "Ho denunciato tutti. Papà non può più sposarsi a Venezia"

La figlia del critico d'arte è tornata nello studio di Silvia Toffanin

Vittorio Sgarbi, Evelina Sgarbi - fotogramma/ipa
Vittorio Sgarbi, Evelina Sgarbi - fotogramma/ipa
30 novembre 2025 | 17.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Ho denunciato tutti per maltrattamenti e circonvenzione d'incapace, sono davvero stufa". Evelina Sgarbi è tornata oggi a Verissimo a parlare della vicenda che da mesi coinvolge la famiglia, in particolare il padre Vittorio Sgarbi.

La giovane, mesi fa, ha depositato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, sostenendo che Vittorio Sgarbi non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi e inoltre ha accusato Sabrina Colle, compagna del critico d'arte, di tenerla lontana dal padre. "Papà è" in condizioni da "schifo e io mi innervosisco sempre più a vedere le sue apparizioni pubbliche. Dicono che gli vogliono tanto bene, ma intanto lo mandano in tv in condizioni critiche", ha aggiunto Evelina che continua a sostenere: "Papà è una persona che non sta bene, la sofferenza è evidente".

La figlia del critico d'arte ha ottenuto l'appoggio del fratello Carlo: "Non si era mai esposto, ora ha precisato tutti i punti che io continuo a dire da mesi, anche lui ci tiene a fare chiarezza", ha detto.

La ragazza ha continuato a fare riferimento a voci che farebbero riferimento a tentativi di suicidio: "Pare che lui abbia cercato due volte di andare sul terrazzo da solo, ma poi è stato fermato in tempo", ha detto senza fornire ulteriori elementi.

Evelina Sgarbi è apparsa più convinta quando si è parlato del matrimonio in programma tra il padre e la storica compagna Sabrina Colle: "Sembra che a Venezia non si possa più fare, pare il prete non li vuole sposare: una persona che è stata sotto farmaci pesanti a quanto pare non può sposarsi regolarmente in Chiesa". Forse, ha aggiunto, il matrimonio tra Sgarbi e Colle verrà celebrato ad Arpino, in provincia di Frosinone: "Lui è il sindaco, magari si sposerà da solo", ha aggiunto la giovane.

