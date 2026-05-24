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Morto il padre di Federico Zampaglione: sui social il toccante addio del leader dei Tiromancino

Il padre aveva 87 anni, sui social lo struggente ricordo con una vecchia foto

La foto condivisa sui social
La foto condivisa sui social
24 maggio 2026 | 20.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grave lutto per Federico Zampaglione. Il padre Domenico è morto all'età di 87 anni. Il cantante dei Tiromancino lo ha voluto salutare con un messaggio pieno d'affetto su Instagram, pubblicando una foto di loro due insieme nella spiaggia di Anzio.

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Il commovente messaggio sui social

Il musicista ha scritto parole toccanti, condivise sui social e diventate subito virali: "Ciao papà, il nostro è stato un viaggio incredibile! Mi mancherai tantissimo e quando ci rincontreremo scriveremo subito una nuova canzone. Salutami e abbracciami tanto mamma. Vi amerò per sempre".

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Morte Tiromancino Federico Zampaglione
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