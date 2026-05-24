Grave lutto per Federico Zampaglione. Il padre Domenico è morto all'età di 87 anni. Il cantante dei Tiromancino lo ha voluto salutare con un messaggio pieno d'affetto su Instagram, pubblicando una foto di loro due insieme nella spiaggia di Anzio.

Il commovente messaggio sui social

Il musicista ha scritto parole toccanti, condivise sui social e diventate subito virali: "Ciao papà, il nostro è stato un viaggio incredibile! Mi mancherai tantissimo e quando ci rincontreremo scriveremo subito una nuova canzone. Salutami e abbracciami tanto mamma. Vi amerò per sempre".