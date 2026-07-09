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Fedez e la rottura con Chiara Ferragni: "L'amore va e viene..."

Il rapper ha parlato dell'addio alla relazione con l'imprenditrice digitale

Fedez - Ipa/Fotogramma
Fedez - Ipa/Fotogramma
09 luglio 2026 | 14.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fedez torna a parlare della rottura con Chiara Ferragni. Il rapper, durante l'ultima puntata di 'Pulp Podcast', il podcast condotto insieme a Mr Marra, ha ricevuto una domanda scomoda Chico Parlanti, ospite insieme a Paolo Ruffini, che gli ha chiesto come abbia fatto a lasciare l'imprenditrice digitale, ormai ex moglie, con cui ha due figli.

Fedez, dopo essere rimasto spiazzato, si è aperto: "Diciamo che si sono inannellate una serie di cose. A un certo punto è stato necessario dividersi. Non è stata una scelta facile", ha rivelato il rapper, "non tutte le cose che senti dire sono vere. Molte delle cose che sono successe io non ho mai voluto nemmeno approfondirle perché non credo necessitassero di spiegazioni".

"Le cose che sono successe me le terrò per me. Sai l’amore va, l’amore viene però è una persona a cui ho voluto veramente bene. È una persona che ho amato, facendo tanti errori. Rimane comunque sempre la mamma dei miei bambini, quindi rimane comunque una persona molto importante nella mia vita", ha concluso Fedez.

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