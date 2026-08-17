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Fedez e Giulia Honegger, il primo mese di Edoardo: la sorpresa di Leone e Vittoria

Il terzo figlio del rapper di Rozzano è nato lo scorso 16 luglio

Giulia Honegger - Instagram
Giulia Honegger - Instagram
17 agosto 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fedez celebra il primo mese di vita di Edoardo Lupo, il suo terzo figlio e il primo nato dalla relazione con Giulia Honegger. Il piccolo è nato lo scorso 16 luglio e ieri ha ricevuto la sua prima torta per festeggiare il traguardo.

A realizzarla sono stati Leone e Vittoria, primo e secondagenita di Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper ha condiviso alcuni scatto sulle Instagram stories della giornata: in uno ritrae la mamma Giulia mentre tiene tra le braccia il piccolo Edo. In un'altra storia, il rapper ha mostrato la torta preparata proprio da Leone e Vittoria.

"La torta che hanno fatto Leo e Vitto per il primo mese di Edo", ha scritto a corredo della foto. I due fratellini hanno realizzato una torta al cioccolato decorata con una spolverata di zucchero a velo e la scritta 'EDO' al centro.

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