Fedez e Mr Marra denunciano in Procura: "Due finti poliziotti sono venuti a cercarci"

L'edizione straordinaria di Pulp Podcast condotto dal rapper e da Mr Marra

Fedez - Fotogramma/ipa
13 novembre 2025 | 11.25
Redazione Adnkronos
Fedez e Mr Marra hanno condotto una puntata speciale di Pulp Podcast, dal titolo 'Ci è accaduto un fatto allarmante'. I due hanno raccontato di un episodio avvenuto il 5 novembre scorso nella sede della società Doom, di proprietà dell'artista.

Secondo quanto riferito da Fedez, due uomini si sono diretti verso la sua società affermando di essere poliziotti in borghese. "Hanno iniziato a fare delle domande in merito a Pulp Podcast, chiedendo se registrassimo in quella sede, gli orari in cui giravamo le puntate e hanno pure chiesto espressamente quando io sarei stato presente alla registrazione", ha raccontato il rapper.

Dopo l’episodio Fedez e Mr Marra hanno presentato un esposto in Procura ed è stato allertato il questore di Milano Bruno Megale che ha detto di non essere a conoscenza di nessuna attività in questo senso: "Noi andiamo avanti, non ci facciamo intimidire", hanno poi aggiunto. "Le preoccupazione ci sono ma non si può vivere nella paura, quindi non muterà assolutamente il nostro contenuto. Non è il metodo giusto per farci fermare", ha aggiunto Mr. Marra.

fedez mr marra pulp podcast youtube
