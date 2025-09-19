circle x black
Fedez e la strofa su Sinner: "Chiedo scusa"

Il rapper dal palco del Forum di Assago: "Volevo prendere un paradosso ma è riuscito malissimo"

19 settembre 2025 | 22.07
Redazione Adnkronos
Dopo la strofa che comprendeva anche Hilter, le scuse a Jannik Sinner. Fedez torna sulla polemica delle barre pubblicate qualche giorno fa sul suo profilo Instagram, che hanno suscitato grande clamore mediatico per aver messo nel mirino Sinner, Elly Schlein, l’omicidio di Charlie Kirk e la canonizzazione di Carlo Acutis. Hanno fatto discutere in particolare i versi dedicati al fuoriclasse del tennis azzurro: "L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler".

Dal palco del Forum di Assago, dove è in corso la prima delle due date del suo 'Ritorno a casa' ora il rapper chiede scusa. "Ho preparato delle strofe inedite e riscritto delle cose. Anche il prossimo brano lo avevo stravolto, si chiama 'Tutto il contrario'. E' successo un putiferio quando l'ho pubblicato: ci tengo a precisare che ho scritto due righe per chiarire ma la cosa più giusta è parlare a viso aperto e non da dietro lo schermo".

E ha aggiunto: "Credo che se una cosa non viene capita l'errore sia di chi lo ha scritto, mi assumo la responsabilità: ci tengo spiegare. Il ragionamento non si capiva, prendo una tesi e la porto all'esasperazione: volevo prendere un paradosso ma è riuscito malissimo, per gli atleti che nascono in Italia e spesso non vengono considerati italiani per il colore della pelle. Applicarlo al più grande sportivo in Italia non ci sono riuscito. Tutto quel che posso fare è chiedere scusa".

