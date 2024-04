Una foto con Paloma, il golden retriever arrivato in casa dopo la morte di Matilda, che ritrae Fedez mentre lei lo lecca festosamente, e una scritta eloquente: "Miss You", con un cuore spezzato e una faccina che piange. Così il rapper, che nelle stories di Instagram sorprende i fan postando un'immagine 'nostalgica' della vita quotidiana quando era ancora in casa con la sua famiglia e con la moglie Chiara Ferragni. Una foto che non è usuale e che fa sognare i fan che sperano ancora in un ritorno di fiamma tra i due. Come se non bastasse, poco dopo è Chiara Ferragni a postare, nelle sue stories, un video in cui, senza parlare, accarezza dolcemente lo stesso cagnolino.

Dopo la rottura tra i due, della cagnolina color miele si erano perse le tracce, tanto da far sorgere in più di un fan l'interrogativo sulla sorte che le era toccata. Ora è chiaro che sta benissimo, e continua ad essere amata da entrambi allo stesso modo. Che siano piccoli segnali di disgelo? I fan, intanto, sognano.