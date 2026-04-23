Marilyn Manson non sarà ospitato in convento dalle suore in occasione del suo concerto che si terrà sabato 11 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival. La notizia arriva tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook dal sindaco della città, Alan Fabbri. "A cuor leggero ho dichiarato alla stampa una particolare verità sul concerto di Marilyn Manson - si legge - Tutti gli anni, in piazza Ariostea, gli artisti hanno potuto riposare (anche gli Slipknot) -prima dell'esibizione- nel backstage del palco, che per l’occasione è sempre stato il convento delle suore di San Vincenzo. Purtroppo, dopo tutta questa attenzione mediatica sulla notizia, le suore hanno comunicato di aver ricevuto ordini dall’alto, quindi immagino dalla Curia -con cui non posso dire di avere ottimi rapporti- di ritirarsi dal supporto per tutto il Ferrara Summer Festival e non solo per il concerto di Marilyn Manson".

"Dispiace e sono certo che le suore non abbiano colpe, e colgo l'occasione per ringraziarle per il grande aiuto offertoci in questi anni - scrive ancora il primo cittadino di Ferrara - Permettetemi però una riflessione: nella mia idea di Chiesa, quando ci si trova di fronte a quella che, nel linguaggio ecclesiastico, potrebbe essere definita una 'pecorella smarrita', a maggior ragione bisognerebbe cercare il dialogo e accoglierla".

"Nella mia lunga esperienza politica ho capito che tutti abbiamo un terreno comune da cui partire per instaurare un rapporto. E invece questa chiusura a prescindere, da chi solitamente non manca mai di attaccarmi pubblicamente proprio su questi temi, mi lascia un po’ perplesso - conclude Aalan Fabbri - Siamo già al lavoro per trovare una nuova struttura. Peccato, questa sarebbe stata davvero una bella immagine e storia da raccontare.Vi aspetto a #Ferrara! Anche quest'anno sarà un festival di grande musica".