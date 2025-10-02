circle x black
Festa dei Nonni, anche Fiorello ed Eminem tra le celebrità che festeggiano nel 2025

I volti noti che si sono uniti al 'club'

Fiorella ed Eminem - Ipa
02 ottobre 2025 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nel grande spettacolo della vita, c'è un ruolo che non prevede copione e che regala gli applausi più sinceri: quello di nonno. Quest'anno la festa dei nonni ha un sapore speciale per due volti noti che si sono uniti al club. A gennaio, Fiorello ha accolto con immensa gioia il suo primo nipotino, figlio di Olivia, la primogenita di sua moglie Susanna. Pur non essendo il padre biologico, lo showman ha sempre definito il suo legame con lei quello di un "papà frizzante", sentendosi a tutti gli effetti un nonno, tanto da volare subito a Milano per conoscere il nuovo arrivato. A marzo, la stessa gioia ha attraversato l'oceano per raggiungere il mondo del rap: Eminem, classe 1972, è diventato nonno di Elliot Marshall McClintock. Un nome che è un omaggio diretto, visto che Marshall è il vero nome del nonno.

Accanto a queste new entry, ci sono poi le colonne portanti, quei personaggi che sono diventati 'nonni' per l'Italia intera. Impossibile non pensare a Lino Banfi , il cui Nonno Libero ha cresciuto generazioni di telespettatori. Un ruolo che l'attore pugliese veste con orgoglio anche nella vita reale con i nipoti Pietro e Virginia, e che di recente lo ha visto "promosso" a bisnonno. Non meno iconico è Gianni Morandi, l'eterno ragazzo della musica italiana a capo di una vera e propria tribù di sei nipoti. C'è poi la 'zia d'Italia', Mara Venier. La conduttrice di 'Domenica In' è nonna di due nipoti e spesso sui social condivide i momenti speciali che trascorre con loro. Il palcoscenico dei nonni Vip è affollatissimo. Tra i signori della televisione troviamo Gerry Scotti, Paolo Bonolis e Barbara d'Urso.

Mentre il mondo della musica risponde con Eros Ramazzotti, che insieme all'ex moglie Michelle Hunziker si gode il nipotino Cesare, e con i pilastri della canzone partenopea, Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo, entrambi a capo di famiglie numerose. A capo di una tribù c'è anche Roby Facchinetti che conta ben 7 nipoti. Nonni uniti anche Al Bano e Romina Power che per i figli di Cristel sono sempre presenti.

Ma il ruolo di nonno non conosce confini. Uno sguardo oltreoceano rivela come persino le leggende del rock e del cinema vivono questa esperienza con grande trasporto. Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, non è solo nonno, ma addirittura bisnonno. A Hollywood, Demi Moore e Bruce Willis hanno accolto nel 2023 la nipotina Louetta, figlia della loro primogenita, Rumer.

