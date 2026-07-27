Festival lirico dei Teatri di Pietra, tra Verdi e Battiato

L’ottava edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra entra nel vivo della sua programmazione, tessendo una trama d’arte, storia e paesaggio che continua a incantare migliaia di spettatori sotto il tema guida “Accarezzare Eternità” "confermandosi come una delle manifestazioni di maggior rilievo del panorama culturale mediterraneo, capace di far vibrare le pietre antiche attraverso la potenza del melodramma e la profonda spiritualità della musica d'autore".

Cuore pulsante dei prossimi appuntamenti operistici sarà l’imponente produzione del “Nabucco” di Giuseppe Verdi. Dopo l’emozionante debutto, la grandiosità della tragedia verdiana si prepara a far risuonare il celebre "Va, pensiero" nelle pietre millenarie dei teatri classici, approdando il 4 Agosto al Teatro Greco di Tindari e il 7 Agosto nell’iconico scenario del Teatro Antico di Taormina. Proprio la recita taorminese segnerà un traguardo d'eccellenza sul fronte dell'accessibilità e dell'inclusione: grazie alla prestigiosa collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi (ENS) e l'Università degli Studi di Parma, l'opera sarà integralmente interpretata anche in Lingua dei Segni Italiana (LIS), rappresentando un unicum straordinario nel panorama teatrale e musicale nazionale.

L’eco della lirica cederà poi il passo a una delle tappe più suggestive e metafisiche dell'intero cartellone. Il 10 Agosto, nella notte di San Lorenzo, l'Altopiano dell'Argimusco diventerà il palcoscenico naturale per "Battiato Tribute' - La Cura dell'Eterno". In questo luogo sacro e magnetico, autentico "altare delle stelle" e autentico vortice di energia, si rinnoverà il legame indissolubile con il Maestro Franco Battiato, che proprio tra i megaliti dell'Argimusco tenne il suo unico, memorabile concerto in questo sito millenario. L'impeto polifonico del Coro Lirico Siciliano darà vita a una performance rituale e immersiva, dove la sacralità della natura si fonderà con la musica sotto la volta celeste. "Tra l'eccellenza dell'opera inclusiva e la tensione lirica della canzone d'autore, il Festival si conferma un viaggio senza tempo nei luoghi simbolo dell'isola".