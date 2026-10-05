circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando, Francesca Fialdini 'punge' Noemi Bocchi: "Dovrebbe smetterla di parlare di Totti"

Il consiglio di Francesca Fialdini, custode del tesoretto di Ballando con le stelle, alla compagna dell'ex Capitano della Roma

Francesca Fialdini, Noemi Bocchi, Giovanni Pernice - fotogramma/ipa
Francesca Fialdini, Noemi Bocchi, Giovanni Pernice - fotogramma/ipa
05 ottobre 2026 | 11.31
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Francesca Fialdini ha espresso la sua opinione sul debutto di Noemi Bocchi a Ballando con le stelle. La compagna di Francesco Totti, prima di scendere in pista sabato sera, aveva raccontato di avere molta paura di partecipare al programma a causa delle numerose critiche ricevute negli anni ultimi anni, per il ruolo che le è stato attribuito nella separazione tra Totti e Ilary Blasi, ha raccontato il peso di essere costantemente associata a critiche e presunti tradimenti.

Ospite Ieri a Domenica In, Fialdini ha commentato le parole della concorrente, soffermandosi sul riferimento a Francesco Totti: "Posso dire una cosa? La prima a non parlare più di Francesco dovrebbe essere lei, e invece tutta la sera a dire che lei era lì per lui e ha ballato per lui. Allora mettiti d'accordo, no?"

"È stata bravissima - sottolinea Fialdini - io non posso giudicare il ballo, io giudico le parole. Perché sulle parole lei ancora parla tanto di tutto quello di cui parlano gli altri su di lei", ha spiegato.

Noemi Bocchi nella clip di presentazione aveva spiegato di aver accettato di partecipare al programma per ritrovarsi: "Voglio far capire a chi mi guarda che tutto quello che hanno letto su di me non è vero". " Prima di stare con Francesco non ero così insicura . Il suo personaggio schiaccia la mia persona, ora sono vista solo come la compagna di. Non sono più la ragazza che ha avuto una vita sua, i suoi impegni, ma solo la compagna di. Stare con lui è positivo, ma questo mondo non è così semplice", ha raccontato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francesca fialdini noemi bocchi domenica in mara venier ballando con le stelle
Vedi anche
Cucinelli: "Tra social e tecnologia abbiamo dimenticato il valore dell'umano" - Video
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza