circle x black
Cerca nel sito
 

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: "Dopo 17 anni strade diverse"

La confessione del conduttore di Temptation Island

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa - Instagram
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa - Instagram
30 settembre 2025 | 11.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Filippo Biscigilia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni insieme. A darne la notizia è stato lo stesso conduttore di Temptation Island che sui social ha condiviso una storia in cui ha comunicato la fine della loro relazione.

"È da un po'... dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene", queste le parole di Bisciglia che ufficializzano la rottura. Anche Camassa ha comunicato la notizia sui social con parole simili: "Dopo 17 anni intensi e pieni di vista insieme io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene". Messaggi che riflettono rispetto e affetto reciproci.

La coppia si era conosciuta poco dopo la partecipazione al Grande Fratello di Bisciglia, e da allora non si era mai separata. I due non si sono mai sposati e non hanno avuto figli, ma il loro legame è stato a lungo considerato solido e profondo. La decisione, stando alle dichiarazioni, sarebbe maturata da tempo. A restare però è l'affetto che li ha uniti per oltre 17 anni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
filippo bisciglia pamela camassa temptation island filippo bisciglia si è lasciato
Vedi anche
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza