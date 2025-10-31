circle x black
Cerca nel sito
 

Filippo Giardina debutta a teatro con 'La banalità del bene', dal 2026 tour in Italia ed Europa

Il monologo è uno sguardo lucido e impietoso sul presente, un viaggio dentro le dissonanze di una civiltà che sembra aver smarrito il senso stesso della misura

Filippo Giardina debutta a teatro con 'La banalità del bene', dal 2026 tour in Italia ed Europa
31 ottobre 2025 | 13.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Filippo Giardina debutta a teatro con 'La banalità del bene', che porterà in tour da marzo 2026 nelle principali città italiane, per poi approdare, dall’autunno, anche in Europa. Il titolo dello show è scomodo e provocatorio, così come lo è la satira di Filippo Giardina: diretta, dissacrante, capace di trasformare verità apparentemente banali in detonatori di pensiero critico. Lo spettacolo, prodotto da Show Bees in collaborazione con Talento, vede Giardina autore acuto e tagliente scavare nelle contraddizioni del tempo attuale, trasformando l’ironia in strumento di indagine sociale. Inoltre, il titolo riprende - e ribalta - quello del celebre saggio di Hannah Arendt, anticipando fin da subito l’intento dello stand-up comedian: affrontare la complessità dell’oggi con la forza della satira, l’unico strumento possibile per non soccombere al paradosso del reale, senza rinunciare alla leggerezza del riso.

Il monologo è uno sguardo lucido e impietoso sul presente, un viaggio dentro le dissonanze di una civiltà che sembra aver smarrito il senso stesso della misura. Esplora un mondo in cui la violenza affascina più della pace, l’arroganza si traveste da consapevolezza e l’individualismo maschera la solitudine. Con la sua consueta capacità di fondere pensiero e provocazione, Filippo Giardina indaga l’infantilismo di una società occidentale che si illude di essere libera mentre resta prigioniera dei propri algoritmi e dei propri ego. Un mondo che grida per esistere, ma non ascolta; che predica il bene, ma non lo pratica. Con il suo approccio inconfondibile, Giardina ride del tragico per farlo riconoscere, trasfigurando la decadenza della realtà contemporanea in materia comica e riflessiva al contempo. Perché, come sempre nella sua satira, la risata non consola: smaschera.

LE DATE

Il tour de 'La banalità del bene' partirà il 25 marzo 2026 da Pisa. E poi proseguirà il 26 a Padova, il 27 a Perugia, il 31 a Napoli, il 2 aprile a Trieste, il 15 a Nichelino (Torino), il 16 a Bologna, il 17 a Parma, il 30 a Palermo, l'8 maggio a Roma, l'11 a Firenze, il 12 a Genova, il 26 a Milano, 5 ottobre a Zurigo, il 6 a Berlino, l'8 ad Amsterdam, il 9 a Bruxelles e l'11 a Londra.

In attesa di vederlo in tour, è disponibile online gratuitamente, sul canale YouTube ufficiale di Giardina, 'Cabaret', il suo ultimo 'one man show' dallo stile coraggioso e trasgressivo, che tra il 2023 e il 2024 ha registrato sold-out in molte città italiane. Di recente è stato realizzato il documentario 'Behind the Joke – Filippo Giardina', diretto da Simone Trotta. Il film offre uno racconto intimo sulla vita e sulla carriera dello stand-up comedian romano, attraverso l’esplorazione del suo percorso artistico e umano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
La banalità del bene stand up comedian satira teatro
Vedi anche
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza