Finalissima Ballando con le Stelle 2025

Cresce l’attesa per la finalissima di Ballando con le Stelle 2025: chi sarà il vincitore della 20°edizione? Su Sisal.it, Francesca Fialdini è offerta a 1,90, ma attenzione perché un possibile trionfo di Andrea Delogu è dato a 2,00. In pista si prevede dunque un acceso duello tra due delle concorrenti che, puntata dopo puntata, grazie al loro carisma e alla loro grande determinazione, hanno mantenuto stabilmente il consenso della giuria e del grande pubblico.

Più staccata, nel ruolo di outsider, c’è Barbara D’Urso, il cui trionfo è quotato a 9,00. La conduttrice ha sorpreso per grinta e voglia di mettersi in gioco: riuscirà a cambiare le carte in tavola e firmare il colpaccio nella serata finale? Lo scopriremo.

Seguono Fabio Fognini e Martina Colombari che appaiati in quota a 12,00 sognano di ribaltare il pronostico nella finalissima di Ballando. Un sogno condiviso anche da Filippo Magnini (16,00).

Ai titoli di coda ci sono Rosa Chemical e Paolo Belli, rispettivamente offerti a 100 e 200: per loro le chance di essere ricordati come vincitori sono pressoché nulle.