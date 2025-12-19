circle x black
Finalissima Ballando con le Stelle 2025

Gli esperti Sisal pronosticano un acceso duello tra Francesca Fialdini a 1,90, e Andrea Delogu a 2,00

19 dicembre 2025 | 14.20
Redazione Adnkronos
Cresce l’attesa per la finalissima di Ballando con le Stelle 2025: chi sarà il vincitore della 20°edizione? Su Sisal.it, Francesca Fialdini è offerta a 1,90, ma attenzione perché un possibile trionfo di Andrea Delogu è dato a 2,00. In pista si prevede dunque un acceso duello tra due delle concorrenti che, puntata dopo puntata, grazie al loro carisma e alla loro grande determinazione, hanno mantenuto stabilmente il consenso della giuria e del grande pubblico.

Più staccata, nel ruolo di outsider, c’è Barbara D’Urso, il cui trionfo è quotato a 9,00. La conduttrice ha sorpreso per grinta e voglia di mettersi in gioco: riuscirà a cambiare le carte in tavola e firmare il colpaccio nella serata finale? Lo scopriremo.

Seguono Fabio Fognini e Martina Colombari che appaiati in quota a 12,00 sognano di ribaltare il pronostico nella finalissima di Ballando. Un sogno condiviso anche da Filippo Magnini (16,00).

Ai titoli di coda ci sono Rosa Chemical e Paolo Belli, rispettivamente offerti a 100 e 200: per loro le chance di essere ricordati come vincitori sono pressoché nulle.

