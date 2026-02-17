circle x black
Cerca nel sito
 

Fiordaliso e il black humor sul compleanno: "Mi restano pochi anni"

"Sono come una pizza sulla pala..."

Fiordaliso
Fiordaliso
17 febbraio 2026 | 09.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I 70 anni me li sento tutti, ho un po' più di stanchezza del solito. La mia testa non li sente, li rifiuta". Fiordaliso risponde così a Silvia Toffanin nella sua intervista a Verissimo. "Compio 70 anni e mi dispiace, sono tanti e ce ne ho pochi davanti. Sono tanti, ho fatto 3 volte il giro della Terra. Non li voglio compiere 70 anni, sono tanti. Non li voglio compiere, non voglio piangere...", dice la cantante. "Faccio molto umorismo nero su di me, non so se posso dire la teoria che ho su di me... La vita secondo me è come una pizza: quando nasci, sei una pallina che sta lievitando. L'età aumenta, 20 anni, 30 anni... Il pizzaiolo mette il pomodoro, le olive, la mozzarella... Ecco, io sono una pizza sulla pala e non mi piace stare lì...", dice sorridendo. "Spero che sia un pizzaiolo molto lento, diciamo così...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fiordaliso compleanno verissimo fiordaliso
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza