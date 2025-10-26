circle x black
Fiorello: "Sanremo? Dopo cinque edizioni basta così, non sarebbe giusto"

Le parole dello showman al Festival dello Spettacolo: "Non lo farei per rispetto ad Amadeus, io con un’altra persona non ci posso andare"

Fiorello all'Ariston - Fotogramma /Ipa
26 ottobre 2025 | 11.47
Redazione Adnkronos
Un altro Sanremo? "Dopo cinque edizioni basta, non lo farei per rispetto ad Amadeus, io con un’altra persona non ci posso andare. Conti è una persona straordinaria, lui stesso lo sa. Ma non sarebbe giusto, anche per chi lo guarda, vedermi sempre lì". A dirlo è Fiorello, sul palco del Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, rispondendo al direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, che gli chiedeva se tornerà sul palco dell’Ariston nel 2026.

"Con Sanremo mai direi mai, è vero, ma credo che ormai con l’alluce rigido e malanni vari - ha aggiunto lo showman scherzando sulle sue condizioni di salute - può bastare così".

