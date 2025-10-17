circle x black
Fiorello torna a sorpresa su Rai1, incursione con Biggio domenica sera

Lo showman ha annunciato un blitz televisivo per domenica 19 ottobre

Fiorello - Ipa
17 ottobre 2025 | 10.40
Redazione Adnkronos
Fiorello torna a sorpresa su Rai1. Lo showman ha annunciato un blitz televisivo per domenica 19 ottobre, nello spazio che separa il Tg1 delle 20 da 'Affari Tuoi'. Al suo fianco, come sempre, Fabrizio Biggio. A svelare l'incursione è stato lo stesso Fiorello questa mattina, alle 7.28, durante una diretta Instagram con il suo fedele amico. "La pubblicità dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2 ma... Attenzioniamo il 19 ottobre che è domenica, non in radio ma in televisione, su Rai1", ha dichiarato lo showman con il suo immancabile sorriso.

Alla domanda sulla collocazione oraria, ha aggiunto: "Dopo il Tg1 ma prima dei pacchi? Tra Tg1 e pacchi non c'è niente", mimando con la mano il gesto di uno spazio intermedio. "Non c'è promo, non c'è pubblicità ma solo questo video. Chi vuole capire capisce", ha concluso.

La collocazione, come lasciato intendere da Fiorello, è quella che durante la settimana è occupata da 'Cinque minuti' di Bruno Vespa. In radio invece, Fiorello e Biggio tornano con 'La pennicanza' a partire da lunedì 20 ottobre su Rai Radio2 dalle 13.40.

