Francesca Fagnani mette in cantiere 'Belve Nip'

Dopo 'Belve Crime', la conduttrice prepara un altro spin off lanciando i provini per le interviste a persone comuni

30 ottobre 2025 | 10.16
Redazione Adnkronos
Dopo 'Belve Crime', Francesca Fagnani mette in cantiere quello che potrebbe essere ribattezzato 'Belve Nip', un nuovo spin off del fortunato 'Belve', dedicato questa volta a "persone comuni". Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice al termine della prima puntata della nuova stagione del suo programma, martedì scorso in prima serata su Rai2.

Dopo aver salutato l'ultima ospite, la conduttrice ha detto: "Avviso ai naviganti: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. Per dire cosa? Chi pensa di essere giusto per questo sgabello, scriva a questo fantastico indirizzo", ha detto a conduttrice mente sullo schermo appariva l'indirizzo mail belveprovini@rai.it.

"Ci vediamo ai casting", ha concluso. Il messaggio è stato ribadito da Fagnani ieri sulle storie Instagram del suo profilo, dove ha scritto: "In tanti in questi anni di Belve mi hanno chiesto di intervistare persone comuni. E se iniziassimo con i provini? A chi va, a chi si sente giusto per questo programma può scrivere a belveprovini@rai.it. Grazie, vi aspetto".

